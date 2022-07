Basketbalisty čeká nabité léto. ‚Super, že můžu s klukama strávit tolik času,‘ těší Satoranského

Většina lidí se těší na léto kvůli prázdninám a dovoleným třeba u moře nebo na horách. Česká mužská basketbalová reprezentace si ho užívá taky ale letos trochu jinak.

Kvůli covidu se totiž bude hrát mistrovství Evropy v Praze až letos v září, a protože je rozběhnutá i kvalifikace mistrovství světa, volna moc hráči nemají a mít nebudou.

Program mají nabitý. Momentálně jsou v Litvě, kde v pondělí od 18.30 zabojují o udržení naděje na start na druhém světovém šampionátu za sebou.

„Je to super, že můžu s klukama strávit tolik času a je to důležité vůči Evropě a srpnovému oknu, kdy se připravujeme na evropský šampionát,“ ani Satoranský, kterému skončila smlouva v NBA a spekuluje se o jeho návratu do Barcelony, si perné léto plné reprezentačního basketbalu nenechá ujít.

„Mám to tak vždycky, když hraju během léta v reprezentaci. To nadšení a hlad vnímá člověk trochu jinak, když reprezentuje svoji zemi,“ popisuje nejzkušenější hráč národního týmu.

„Jo, je to nabité léto, ale všichni se na něj těšíme,“ má jasno trenér národního týmu.

Izraelský kouč s českým pasem Ronen Ginzburg má už teď - na první letní akci ze tří - k dispozici většinu opor – jen Jan Veselý s Vítem Krejčím se připojí až na zbylé dvě.

I oni ale budou zřejmě už teď na dálku sledovat, jestli jejich spoluhráči večer v Litvě dosáhnou na postup do další fáze kvalifikace MS.

Další příprava

Ať už se basketbalistům pod taktovkou Satoranského povede projít dál a nebo ne, jistojistě se pak na několik týdnů rozejdou za rodinami a znovu se potkají v Mariánských lázních, kde začne další část přípravy.

„Jedna část bude v Česku a druhá část přípravy bude už tradiční turnaj v Hamburku, kde jsou skvělé týmy Německo, Srbsko a Itálie. Já doufám, že to čtvrté reprezentační okno se stále bude jmenovat kvalifikace na mistrovství světa a díky tomu budeme mít ještě lepší soupeře, kteří nás prověří před samotným startem Eurobasketu,“ popisuje manažer národního týmu Michal Šob další program, který ovšem bude čítat daleko víc tréninků než utkání.

Všechno ale bude směřovat hlavně k zářijovému ME basketbalistů, které se v Česku bude hrát po 41 letech. Pokračuje Patrik Auda. „Všichni se těšíme na ten Eurobasket v Praze.“

„Vnímáme to a my všichni jsme se na to ohromně těšili a teď doufáme, že to bude náš vrchol,“ dodává Satoranský.

Satoranský a spol. budou v září v roli favoritů minimálně na postup ze skupiny. Snem je napodobit Čechoslováky z už zmíněného roku 1981 ziskem medaile – tehdy slavili v Praze bronzovou.