Jsme trochu v rozkladu, přiznává po prohře basketbalistů s Maďarskem pivot Balvín

Už tento pátek začne českým basketbalistům evropský šampionát se základní skupinou v Praze. Měl to být vrchol současné úspěšné generace, ale zatím se neví, zda si na něm národní tým zahraje v tom nejsilnějším složení.

Sobotní prohra o tři body s Maďarskem v kvalifikačním zápase o mistrovství světa byla pro Čechy už čtvrtým nezdarem za posledních osm dní.

Špatná série začala na přípravném turnaji v Hamburku, kde si při zápase s Německem zvrtnul kotník Tomáš Satoranský.

Bez něho se nepovedlo porazit domácí tým ani Itálii. Hned ve středu pak Češi prohráli ve Francii v kvalifikaci o mistrovství světa.

„Samozřejmě Saty je pro nás ohromná ztráta, ale myslím, že to naopak může tým stmelit. Hráči, kteří nejsou zvyklí mít tolik minut, tak na sebe musí vzít tu zodpovědnost. Třeba Ondra Sehnal se toho zhostil velmi dobře a myslím, že to pro nás všechny byla ohromná škola,“ říkal po zápase v Paříži Tomáš Kyzlink.

Z francouzské studijní lekce se ale čeští basketbalisté moc nepoučili. Třeba zmíněný Ondřej Sehnal, proti Maďarům nasbíral 8 asistencí, ale taky 6 ztrát a jen tři body. Přesto to v útoku ještě docela fungovalo, za to v obraně český tým bez Satoranského hodně hoří.

„Upřímně je to z naší strany trochu tragikomedie. První poločas dostaneme skoro 50 bodů, druhý poločas bráníme o dost lépe, ale to co má být náš vrchol, tak to zatím nevypadá. Jsme trochu v rozkladu,“ nebral si servítky po zápase s Maďarskem pivot Ondřej Balvín.

Zraněné opory

K rozkladu týmu objektivně nahrály i zdravotní problémy. V obou kvalifikačních duelech krom Satoranského chyběli i Jaromír Bohačík a taky jediný hráč, který má v současnosti smlouvu v NBA - Vít Krejčí.

Ten za celé léto zatím za reprezentaci odehrál jen jeden přípravný zápas - v polovině srpna pomohl třemi trojkami porazit Bulhary.

„Já jsem na té trojce hodně pracoval a tím, že je blíž, tak se cítím dobře. Cítím se tak dobře, jako kdybych střílel dva metry za trojkou,“ pochvaloval si Krejčí.

Hráč Oklahoma City Vít Krejčí připomněl, že v NBA je trojka o půl metru dál než v mezinárodním basketbale.

Zatímco Satoranského start na Eurobasketu je zatím hodně nejistý, tak Krejčí i Bohačík by měli být k dispozici už pro páteční zápas proti Polsku.

V dalších dnech se pak Češi v pražské skupině utkají ještě se Srbskem, Nizozemskem, Finskem a Izraelem. Na play-off do Berlína postoupí nejlepší čtyři týmy.