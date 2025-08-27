Chci postoupit co nejdál, říká Krejčí před úvodním duelem mistrovství Evropy proti Portugalsku
Čeští basketbalisté ve středu odpoledne vstoupí do svého pátého mistrovství Evropy v řadě. Na úvod se v Lotyšsku utkají s Portugalskem, které je mezi evropskou elitou poprvé po 14 letech.
„Oni nemají moc hráčů v mezinárodních soutěžích, moc je člověk nepotkává. Je tam Williams, ten hraje po Evropě, tak od něj víme, co čekat. Viděli jsme jejich zápas proti Španělům, kde hráli velice slušně. Bylo to takové bláznivé a pak jsou z toho vždy tři body, takže to je nebezpečný tým,“ připomněl Vojtěch Hruban turnaj ze začátku srpna, kdy Portugalci porazili španělský A tým, se kterým přitom Češi prohráli.
Alespoň na vlastní oči viděli, jak urostlý soupeř je čeká hlavně pod košem. Martin Kříž se výškové a hlavně kilové převahy nebojí.
„Myslím, že jsem tu situaci už zažil hrát proti vyšším a těžším hráčům, takže doufám, že to zvládnu bojovností, chytrostí a rychlostí,“ ví moc dobře Kříž.
Konkrétně si dvoumetrový Kříž bude muset poradit hlavně s největší portugalskou hvězdou Némiasem Qetou, který měří 213 a váží 112 kilogramů.
„Už spíš před tím, než si bude získávat pozici na ten doskok, tak si vytvořit dobré postavení a pustit ho, co nejméně od koše a nechat sbírat balony ty ostatní,“ zní Křížův recept na obra Qetu.
Zvíře z NBA
Qeta v minulé sezoně nastupoval za Boston Celtics. A z NBA ho dobře zná Vít Krejčí.
„S Qetou se bavíme, je to dobrý kamarád. Když proti sobě hrajeme v sezoně, tak pár slov prohodíme. Je to hrozné zvíře, tak se na něj musíme pořádně připravit. Já se těším, protože je vždy fajn proti němu hrát,“ říká 25letý Vít Krejčí, který je poprvé na velké dospělé akci v roli hlavního lídra reprezentace. A soustředí se na týmový úspěch.
„Asi nemám individuální cíle. Chci vyhrát zápasy a postoupit co nejdál. Pro nás bude nejdůležitější brát to zápas od zápasu a na každý se stoprocentně připravit,“ dodává Krejčí.
Úvodní zápas Česka na Eurobasketu proti Portugalsku začne ve 13.45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
V dalších dnech se Češi utkají s Tureckem, Estonskem, Srbskem a Lotyšskem. Ze skupiny postoupí do play-off čtyři nejlepší.
