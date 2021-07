Jsem rád, že je Honza u toho, raduje se Veselý starší z postupu basketbalistů na olympiádu

Jan Veselý starší, sám bývalý basketbalista a zároveň ředitel ostravské Základní školy Generála Píky, sledoval netrpělivě rozhodující zápas kvalifikace proti Řecku.

„Byli jsme samozřejmě nervózní, když tam kluci letěli, tak nikdo moc nevěřil tomu, že by postoupili, ale v průběhu turnaje se sehráli, hráli čím dál tím lépe a vygradovalo to s tím Řeckem,“ říká na zahradě svého domu v Havířově Jan Veselý starší. I když má jako ředitel ostravské základní školy už prázdniny, tak noční zápasy sledoval jen v soukromí.

„Člověk je po těch dnech nevyspalý, protože jsme sledovali každý zápas, ale jsme nadšení. Určitě jim to moc přejeme, protože po 41 letech se dostat na olympiádu je skvělá věc a navázali na výsledek z mistrovství světa. Je dobře, že je Honza u toho, že ještě posílil ten tým,“ naráží Veselý starší na fakt, že na loňském světovém šampionátu v Číně jeho syn kvůli zranění chyběl.

A také proto teď v celkový úspěch věřil. Český tým byl podle něho mnohem silnější a lepší.

„Když jsem viděl sestavu Řeků, tak to byli hráči, kde nebylo žádné zvučné jméno, tak jsem celkem věřil, že kluci vyhrajou,“ vyprávěl hráčův otec.

Rád by fandil osobně

A Veselý senior se nemýlil. V minulosti se jezdil dívat na vrcholné šampionáty s českou účastí a do Tokia by se také rád vypravil.

„Nevím, jak mají Japonci nastaven počet diváků, které pustí na sportoviště. Když by ta možnost byla, rádi se tam podíváme, a když ne, tak budeme fandit tady,“ plánuje někdejší basketbalista.

Zatím tedy hlídá otec synova psa - roční německou dogu Airu, kterou daroval basketbalistovi Fenerbahce Istanbul k loňským třicátým narozeninám.

„Vypadá to dobře, když má dvoumetrový chlap takového psa. Kdyby šel s jorkšírem, tak by to vypadalo asi zvláštně. Tohle je prostě pes jeho velikosti.“ Usmívá se ředitel Základní školy Generála Píky v Ostravě Jan Veselý starší. Kromě toho hlídá ještě dceři hodně živou Border kolii. Takže na zahradě v Havířově je pořádně živo.