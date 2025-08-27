Čeští basketbalisté zahájili mistrovství Evropy porážkou, Portugalsku podlehli o 12 bodů
Čeští basketbalisté prohráli na úvod mistrovství Evropy v Rize s Portugalskem 50:62. Před zraky hokejové legendy Jaromíra Jágra v Riga Areně byl nejlepším střelcem týmu s 10 body jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí. Na straně vítězů zaznamenal double double za 23 bodů a 18 doskoků pivot Neemias Queta.
Další zápas čeká svěřence španělského trenéra Diega Ocampa v pátek od 13.45 proti Turecku.
Basketbalista Krejčí v létě nabíral váhu. V nové sezoně by rád zopakoval úspěšnost střel za tři body
Číst článek
Queta, který má na kontě v NBA 110 zápasů za Sacramento a Boston, začal zápas trojkou a po trefě Miguela Queiroze se prosadil i z pozice pod košem, zatímco český tým se poprvé prosadil až po třech minutách a 20 sekundách díky Martinu Křížovi.
Na Quetovu smeč potom zareagovali Martin Peterka a Tomáš Kyzlink, po koši kapitána Vojtěcha Hrubana Češi snížili na rozdíl bodu, ale po první čtvrtině prohrávali 10:13.
Na startu druhé desetiminutovky proměnil Krejčí dvě šestky a potom hráč Atlanty po parádní akci poprvé dostal český tým do vedení 14:13. Oba celky se pak rozstřílely z dálky. Portugalci sice utekli do pětibodového náskoku, ale Kříž s Krejčím otočili stav.
🔥 Sršeň z Písku v akci! Martin Svoboda se proletěl a nekompromisně zasmečoval do koše. 🏀— ČT sport (@sportCT) August 27, 2025
Přímý přenos utkání 🇨🇿⚔️🇵🇹 sledujte i nadále na ČT sport. 📺
Více 👉 https://t.co/MoMy2EMcDf pic.twitter.com/j75aqnOnBy
Po třech úspěšných trestných hodech Krejčího a trojce Hrubana vedli 29:24, ale soupeři se osmibodovou šňůrou povedl obrat. Queta si polepšil už na 15 bodů.
Po pauze se navíc jako první prosadil za tři body Rafael Lisboa. Češi dali v součtu s první půlí za devět minut a 12 sekund jen jednu šestku díky Tomáši Kyzlinkovi a ztráta narostla na 10 bodů.
Půst ukončil Martin Svoboda, který se prosadil dvakrát za sebou. Trefou z perimetru zareagoval Lisboa, ale díky košům Petra Křivánka a Svobody a šestkám Jaromíra Bohačíka s Křížem se Češi přiblížili na dostřel (40:43). Další čtyři trestné hody v této pasáži ale neproměnili a Lisboa zařídil před závěrečnou čtvrtinou pětibodový náskok týmu kouče Mária Gomese.
Po další české ztrátě navíc zakončil únik Vlad Voytso. Ocampovu výběru dala naději trojka Martina Peterky. Jenže na druhé straně se prosadili Queta a Diogo Ventura a po další Peterkově trefě z dálky uklidnil Portugalce znovu pivot Bostonu. Českému týmu se nedařilo a soupeř, který se dostal na EuroBasket poprvé od roku 2011, si vítězství bez problémů pohlídal.
Mistrovství Evropy basketbalistů:
Skupina A (Riga):
Česko - Portugalsko 50:62 (10:13, 29:32, 40:45)
Sestava a body Česka: Krejčí 10, Kříž 6, Zídek 3, J. Bohačík 1, Sehnal - Peterka 8, Hruban a Kyzlink po 7, Martin Svoboda 6, Křivánek 2, Bálint, Kejval. Nejvíce bodů Portugalska: Queta 23, Lisboa 15, Williams 10. Fauly: 17:21. Trestné hody: 19/12 - 8/4. Trojky: 6:6. Doskoky: 40:45.