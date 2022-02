‚Postavíme se k tomu po svém.‘ Čeští basketbalisté plánují podpořit Ukrajinu, FIBA je ale proti

Čeští basketbalisté mají před sebou zápas, který musí vyhrát a víc než o deset bodů, jinak ztratí reálnou šanci na postup na druhé mistrovství světa v řadě. Před domácím kvalifikačním duelem s Bulharskem ale nedokážou myslet jen na basketbal. Kvůli ruské invazi chystají i přes nevoli mezinárodní basketbalové federace FIBA něco speciálního na podporu okupované Ukrajiny. Pardubice 12:39 27. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban na loňském mistrovství světa | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Čeští basketbalisté se před důležitým kvalifikačním zápasem mistrovství světa v Pardubicích chystají navečer podpořit Ukrajinu, na kterou v posledních dnech útočí ruská armáda.

„Je to prostě strašné, co se děje a my zkusíme alespoň dát najevo nějakou morální podporu. To je asi maximum, co teď můžeme dělat. Člověk si uvědomí, že jsou na světě důležitější věci, než jestli se povede zápas a nebo ne,“ přiznává reprezentant Petr Šafarčík, že koncentrace na basketbal kvůli válce v Evropě není stoprocentní.

Národní tým sice musí v neděli večer v Pardubicích pro udržení reálné šance na postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa Bulharsko porazit o deset a víc bodů, protože ve čtvrtek na jeho půdě o devět bodů prohrál, ale i tak si jeho členové dobře uvědomují, že sport není obzvlášť v téhle době všechno.

„V rámci reprezentační pauzy se stalo to, co celý svět sleduje a tomu tématu se nešlo vyhnout. Všichni ráno vstáváme a koukáme na mobily a s hrůzou sledujeme, co se děje,“ dodává autor myšlenky Michal Šob manažer mužské basketbalová reprezentace, ta vystoupí na podporu Ukrajiny i přesto, že se to nelíbí mezinárodní basketbalové federaci FIBA.

FIBA je proti

„Podali jsme oficiální žádost Mezinárodní basketbalové asociaci FIBA, abysme se mohli symbolicky vyjádřit vyvěšením vlajky a připnutím ukrajinských stužek. Bohužel reakce FIBA byla negativní, protože to je proti obecným pravidlům, které platí bez ohledu na to, jestli je válečný stav.

„Nicméně my jsme se rozhodli, že se k tomu postavíme po svém. Myslím, že fanoušci a sportovní veřejnost jasně pochopí naše stanovisko, že tým má svoji hrdost. Bez ohledu na to, jestli nás někdo bude trestat, jsme se vyjádřili jednomyslně, že to podpoříme a určitě to nebude malá podpora.“ dodal Šob.

A jen tím to neskončí, protože třeba i výtěžek ze vstupného poputuje Ukrajině. V neděli od 19 hodin v Pardubicích tak může kdokoli nejen podpořit české basketbalisty ve veledůležitém utkání proti Bulharsku.