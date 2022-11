Naše impotence v útoku byla brutální, mrzelo po rozhodující prohře s Černou Horou Balvína

Čeští basketbalisté v Pardubicích podlehli Černé Hoře 56:65 a tři kola před koncem kvalifikace přišli o reálnou šanci postoupit na mistrovství světa v příštím roce.

„Začali jsme ten zápas paradoxně velmi dobře, když jsme si vytvářeli jednoduché pozice v rychlém protiútoku. Bohužel soupeř trochu zagresivnil svoji obranu a vymazal nám naše silné stránky a najednou jsme neměli volné střely,“ popisoval Tomáš Kyzlink.

Ještě v polovině druhé čtvrtiny Češi vedli 24:23, pak ale přišla šestnáctibodová šňůra hostů. Těm se přitom v úvodní části zranila největší hvězda Kendrick Perry.

„Tak to už jsme viděli v některých zápasech v minulosti, kdy se hlavní hráč zranil a tým se stmelil a naopak daleko víc si to půjčovali z ruky a v útoku bylo vidět, že o sobě ví. Naše obrana nebyla tak špatná, kde nás tlačila achillova pata, byl ten útok.“

V tom s Tomášem Kyzlinkem souhlasil i Ondřej Balvín.

„65 bodů v obraně je na normální zápas skvělé číslo, ale impotence v útoku byla brutální. Měli jsme dobré situace, nestříleli jsme harakiri střely z otočky, měli jsme normální střely, které jsme zvyklí proměňovat, ale bohužel v tomhle zápase jsme je nedávali,“ posteskl si Ondřej Balvín.

Šance pro mladé

Ten ví, že šestou prohrou z devíti zápasů Češi přišli o reálnou šanci na postup. Ve zbytku kvalifikace by proto nechal rozvíjet mladé hráče.

„Teď je na čase dát šanci mladým klukům. Když jsem před 10 lety začínal s nároďákem, tak to jádro bylo taky v takové situaci, že jsme byli většina mladých a sbírali jsme zkušenosti. Myslím, že to je nejlepší, co si hráč může přát.“

Větší prostor můžou čeští mladíci jako Richard Bálint, David Böhm nebo Marek Vyroubal dostat už v pondělí, kdy se Češi představí v Maďarsku.