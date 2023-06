Byl to poslední zápas v reprezentaci, potvrdila svůj odchod kapitánka basketbalistek Březinová

Kapitánka české basketbalové reprezentace Renáta Březinová se mistrovstvím Evropy v Tel Avivu a Lublani rozloučila s kariérou v národním týmu. Třiatřicetiletá pivotka plánovala možnost pokračování v případě postupu do kvalifikace o olympijské hry v Paříži, ale ten českému týmu v Lublani při dvou pokusech unikl. Lublaň 14:23 25. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byl to poslední zápas v reprezentaci. Uvidíme, jestli to klapne, možná dám ještě sezonu v Čechách, řekla Březinová novinářům | Zdroj: Profimedia

Nejprve svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové prohrály ve čtvrtfinále s Maďarskem 61:62 poté, co před vítězným košem v posledních sekundách sudí chybně otočili aut podle videa. V sobotu pak ztratily v úplném závěru běžné hrací doby i prodloužení duel s Německem (69:71).

„Byl to poslední zápas v reprezentaci. Uvidíme, jestli to klapne, možná dám ještě sezonu v Čechách,“ řekla Březinová novinářům. Na ME startovala potřetí a po dvou 15. místech z minulých turnajů si zahrála poprvé důležité zápasy play off.

Výrazně omlazený tým dosáhl na čtvrtfinále poprvé od roku 2013, přesto se v basketbalistkách mísily především pocity zklamání z promarněné šance na lepší výsledek a možnost poprat se o olympiádu.

„Když se na to celé kouknu zpětně, tak jsme postoupily mezi top osm týmů, byly jsme malý krůček od semifinále, teď další malý krůček od kvaldy na olympiádu. Takže za mě je to skvělé ukončení reprezentační kariéry. A mladé holky hrajou skvěle, je tam energie v týmu a myslím, že se celkově nemáme za co stydět. Jen to prostě bolí a člověk chce vždycky víc než skončit osmý,“ podotkla Březinová.

Přitom basketbalistky prožívaly v zápasech už několikrát chvilkové radosti z naplnění cílů. Před otočeným autem proti Maďarsku byly přesvědčené pět sekund před koncem, že s vlastní rozehrávkou jim vítězství a postup do semifinále neunikne.

Další zásah přišel proti Německu, kdy v základní hrací době vypršel čas, začaly se radovat, ale sudí podle videa na trenérskou výzvu trenérky soupeře Lisy Thomaidisové vrátili čas o 0,4 sekundy.

je nádherná hra plná emocí. Během zápasu je vám často do , aby vám pak na konci bylo do . Děkujeme za vaši bojovnost ! pic.twitter.com/iesZrhFhXn — cz.basketball (@cz_basketball) June 25, 2023

Zkoumali i souboj Natálie Stoupalové se Svenjou Brunckhorstovou, který jim ukázal poslední dotyk české hráčky. Ale francouzská rozhodčí Amel Dahraová ukázala gestem ve prospěch Češek a přišel další chvilkový výbuch radosti, než ji Lotyš Andris Aunkrogers opravil. „To bylo strašné, za mě se to nemůže stát a ještě v takovém momentu,“ prohlásila Březinová.

Promarněné šance

Inkasované koše v posledních okamžicích zápasů označila za velkou chybu. „Nemůžeme si ale stěžovat na rozhodčí. Stalo se to zápas předtím a stalo se to teď. Když dostanete koš čtyři setiny do konce, tak je něco špatně,“ litovala Březinová další promarněné šance.

Nechápala, že Leonie Fiebichová zůstala při střele nepokrytá. „Nevím, co na tohle říct. Upřímně nevím, jaké pokyny byly všechno switchnout (přebrat). Musela bych se na to podívat znova. Přebírala jsem hráčku, protože tam Greinacherová byla sama, tak jsme to switchla s někým, vůbec nevím s kým. Jak se tam může Fiebichová objevit sama? Kdyby kdokoliv jiný,“ lamentovala bezprostředně po utkání nad klíčovou situací.

Češky se pak v hloučku opět nahecovaly. „Říkaly jsme si, že nás to nesmí položit. Začaly jsme (prodloužení) skvěle, dostaly jsme se do vedení a pak uděláme úplné kraviny. Ano, máme mladý tým, ale když chcete postoupit na kvalifikaci olympiády, tak tohle nemůže být. Tady je vidět, že nám ještě kusy chybí ve všem,“ řekla Březinová s vědomím, že tým s věkovým průměrem 24 let jako nejmladší na turnaji ještě musí posbírat spoustu zkušeností, aby dosáhl úspěchů.

V sobotu se vydala z Lublaně domů s rodinou, která ji na turnaji podporovala v hledišti. „Můj žal je moc velký. Sezona byla dlouhá, byla jsem zase v zahraničí a nebyla jsem deset měsíců doma. Můžu konečně vypnout a jít si užívat léto,“ dodala Březinová, která v uplynulé sezoně působila ve Vratislavi a na jejím konci zamířila do italského Valdarna.