Reprezentaci sužují zranění. ‚Satoranský dělá maximum, aby stihl Eurobasket,‘ uklidňuje manažer

Česká basketbalová reprezentace dorazila do Francie ke kvalifikačnímu utkání o mistrovství světa hodně zdravotně zdecimovaná. Chybět bude nejen lídr Satoranský, ale i další hráči schopní rozehrávat.

„Tomáš zůstává v Praze a bude intenzivně rehabilitovat minimálně po dobu jednoho týdne. Nezúčastní se utkání ve Francii, ani doma s Maďarskem. Po jednom týdnu proběhne další magnetická rezonance a uvidíme. Na základě výsledků se budeme rozhodovat dál. Tomáš se snaží udělat maximum pro to, aby stihl Eurobasket,“ vysvětluje Radiožurnálu manažer národního týmu Michal Šob.

Satoranský je dlouholetým lídrem české reprezentace jak na hřišti, tak mimo něj. Přesto se ve sportu říká, že každý je nahraditelný. Jenže ani Satoranského zástupci nejsou v pořádku.

Další absence

Ondřeje Sehnala trápí zraněné zápěstí na střelecké pravé ruce, přesto do Francie odjel. To ale neplatí o dalších dvou hráčích, kteří by mohli rozehrávat.

„Jarda Bohačík, toho trápí viróza v Německu, když už tam jel, tak se necítil ideálně. Nechali jsme ho tedy doma, aby se definitivně vyléčil, a Vít Krejčí, toho trápí stejné zranění a dohodli jsme se, že do Francie nepojede, protože servis má tady lepší. Navíc to úplně nebylo na to, aby odehrál větší minutáž v utkání. Preferovali jsme, aby byl připraven co nejdříve, než abychom to pokoušeli v ostrém utkání,“ říká Michal Šob s tím, že vedení národního týmu na tyto absence zareagovalo tím, že se k týmu opět připojil Tomáš Vyoral, který do něj patřil ještě na začátku přípravy.

„Ještě v Hamburku jsme se na dálku dohodli, že se připojí zpátky, za což děkujeme jemu i Pardubicím. Minimálně nám pomůže teď ve Francii a pak uvidíme dál podle zdravotního stavu ostatních hráčů, takže je možné, že s námi zůstane i na utkání s Maďarskem,“ dodal manažer reprezentace.

Řídit českou hru proti Francii může ještě Viktor Půlpán. Kteří rozehrávači nakonec budou ve finální nominaci na Eurobasket, se rozhodne až 1. září - tedy jeden den před úvodním zápasem Česko - Polsko.

Existuje i varianta, že by Tomáš Satoranský na soupisce byl, i když by do hry naskočil až v pozdějším průběhu šampionátu.