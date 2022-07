Hráči znovu ukázali, že se rvou jako lvi, těšilo trenéra basketbalistů Ginzburga po výhře v Litvě

Čeští basketbalisté zvládli klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa. Díky vítězství 83:72 v Litvě postoupili do další fáze a nemuseli se ohlížet na výsledek konkurentů. Češi sice vedli už o 17 bodů, ale kvůli výpadku ve třetí čtvrtině se jejich náskok smrskl na bod. Tlak soupeře i publika v Klajpedě ale svěřenci kouče Ronena Ginzburga nakonec ustáli, odskočili pak dokonce na 20 bodů a dokráčeli k cenné výhře. Klajpeda (Litva) 7:46 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ronen Ginzburg a Tomáš Satoranský | Zdroj: Profimedia

Čeští basketbalisté výrazně oživili své šance na postup na druhé mistrovství světa v řadě. V klíčovém utkání si výhrou po 23 letech nad Litvou navíc na jejím hřišti zajistili účast v další fázi kvalifikace.

Poslechněte si, jak čeští basketbalisté hodnotí důležitou výhru nad Litvou

„Já myslím, že perfektní,“ říká v útrobách arény nejlepší střelec zápasu a tradiční lídr národního týmu Tomáš Satoranský.

Čeští basketbalisté se z výhry v soutěžním utkání nad do té doby v kvalifikaci mistrovství světa neporaženou Litvou radují po 23 letech.

„Je to další vítězství pro tuhle partu hráčů, která toho už v minulých letech hodně dokázala. Pro nás je to neskutečná výhra tady v Litvě. Hráči znovu ukázali, že se doslova rvou jako lvi,“ těší izraelského trenéra s českým pasem Ronena Ginzburga, že jeho svěřenci zase naplnili motto, kterým se od jeho nástupu na lavičku mužská reprezentace řídí.

„Velmi cenná výhra a pro nás všechny velká zkušenost, i když samozřejmě nebyli k dispozici všichni jejich hráči,“ říká spokojeně Auda.

Ani to by ale nejen podle Patrika Audy nemělo kazit důležitý triumf, který byl třetí v řadě v kvalifikaci po úvodních třech porážkách. Díky němu můžou čeští basketbalisté pomýšlet na další účast na světovém šampionátu.

„Samozřejmě uvidíme, s kým budeme hrát to čtvrté okno. Těžko se to hodnotí, protože spousta hráčů do těch dalších oken nemůže nastoupit, ale myslím, že je určitě pozitivní, jak jsme začali,“ říká Satoranský nová posila Barcelony.

Čeští basketbalisté prošli do další skupiny z druhého místa za vedoucí Litvou a se stejnou bilancí jako třetí Bosna.

V dalších třech oknech kvalifikace je čekají dvojzápasy s Francií, Černou horou a Maďarskem - a právě s posledními dvěma jmenovanými se utkají na konci srpna před domácím Eurobasketem. A to už by národní tým měli doplnit i Veselý s Krejčím.