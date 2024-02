Ohromně si to užívám, pochvaloval si po výhře nad Velkou Británií spolupráci v českém týmu Kyzlink

Český národní basketbalový tým splnil roli favorita a porazil Velkou Británii 90:82. K první výhře v kvalifikaci o evropský šampionát je vedl hlavně Tomáš Satoranský, který nasbíral 21 bodů a 10 asistencí včetně jednoho parádního náhozu na smeč. Pardubice 10:21 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kyzlink smečuje míč do koše | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Čeští basketbalisté porazili Velkou Británii o osm bodů a po dvou kolech kvalifikace o evropský šampionát tak mají vyrovnanou bilanci jedné výhry a prohry.

Skvělým výkonem je vedl Tomáš Satoranský, který krom 21 bodů zvedl diváky v Pardubicích i jednou parádní asistencí.

„Já si to ohromně užívám, protože nikdy nevíte, kdy to bude naposledy. Atmosféra byla super a mojí prací bylo se jen odrazit. Ten, kdo vytvořil celou akci, byl Saty, takže jsem rád, že to vyšlo,“ vyprávěl smečující Tomáš Kyzlink, který byl s 16 body druhým nejlepším střelcem Česka.

Kromě Satoranského po utkání chválil i pivota Ondřeje Balvína, který se postaral o šest z celkových 18 útočných doskoků.

„Skvělou práci odvedl tradičně Ondra. Byl to i jeden z cílů atakovat z rohu prostor šestky, abychom se dostali k odraženým míčům. Jsou tu tvrdé obroučky a většinou střely lítají za hráče, takže to nám dalo příležitost,“ chválil Kyzlik Balvína.

Malou kaňkou na českém výkonu byl samotný závěr, kdy domácí dovolili soupeři dvě trojky a snížení na osmibodový rozdíl.

„Mrzí to, protože hrajeme o každý bod. Ke konci jsme si nechali dát zbytečné trojky. Jen doufám, že nám tyhle body nebudou chybět v odvetě, říká Tomáš Kyzlink po výhře českých basketbalistů nad Velkou Británií,“ uzavírá Kyzlink.

Další zápasy čekají národní tým až v listopadu proti Nizozemsku.