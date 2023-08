Nezdary české cyklistiky. Reprezentantům se před olympijským rokem na mistrovství světa nedařilo

Iveta Miculyčová je dvojnásobnou mistryní Evropy, na šampionátu obhajovala bronz ve Freestyle BMX. Ale po průměrné úvodní jízdě a pádu v té druhé skončila ve finále devátá.

„Já jsem spokojený, chyba se může stát, s tím se musí počítat. Ivetka má všechno před sebou, myslím si, že není žádný důvod ztrácet hlavu. Ještě je dost šancí, jak se na tu olympiádu dostat,“ řekl její trenér Michal Beran.



Na dráze se snažili dostat Češi na olympijské hry v madisonu a Petra Ševčíková si chtěla vylepšit pozici ve víceboji zvaném omnium – jenže ani to nevyšlo a na olympijské hry má česká reprezentantka ještě dlouhou cestu.

„Znamená to, že se mi to posouvá do dalšího roku a že se budu muset ještě více snažit na příštích třech velkých akcích, co jsou dva Světové poháry a mistrovství Evropy. Budu muset docela zářit,“ říká o svých vyhlídkách Ševčíková.



A ani na silnici se nedařilo. Mathias Vacek měl v závodě s hromadným startem elitní kategorie žaludeční potíže, Pavel Bittner v kategorii do 23 let spadl při nájezdu na okruhy v centru Glasgow a pak už neměl sílu reagovat na nástupy soupeřů.

„Někomu to tam podklouzlo a bylo to pořád mokré. Najednou jsem byl na zemi a trvalo mi docela dlouho, než jsem se zvedl, protože to hrozně bolelo. Pak jsem při nájezdu už měl ztrátu 3 minuty, musel jsem jet na doraz, abych dojel dopředu, a pak už mi v závěru chyběly síly. Bylo to trochu neštěstí,“ říkal smutně Bittner.



Z prvního spojeného světového šampionátu cyklistických disciplín tak odjede reprezentace s odřeninami a – pokud se podíváme pouze na olympijské disciplíny – jediným umístěním v nejlepší desítce.