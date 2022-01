Jsem na tým hrozně hrdý, chválil házenkáře trenér Trtík. Vyřazení z Eura bolí, ale tým má budoucnost

Když čeští házenkáři odjížděli před týdnem na mistrovství Evropy, neměli moc dobré vyhlídky. Papírové předpoklady jim věštily dvě vysoké porážky, a jasný konec na turnaji. Ten sice přišel, Češi ale ukázali, že jejich omlazený tým má před sebou zajímavou budoucnost.

„Kluci ukázali, že jsou schopni hrát se světovou špičkou. Můžou hrát s dvojnásobnými mistry Evropy ze Španělska, s vicemistry světa ze Švédska a já jsem na ten tým hrozně hrdý,“ pochválil trenér českých házenkářů Rastislav Trtík své svěřence pro Radiožurnál.

A ti si uznání zasloužili, vždyť zle zatápěli úřadujícím evropským šampionům, a proti vicemistrům světa Švédům jim k výhře a postupu chyběl jediný gól.

„Samozřejmě je to teď zklamání, protože jsem nepostoupili a bylo to extrémně blízko. My si z toho musíme vzít to pozitivní do budoucna, že máme hodně mladých kluků a i tak jsme dokázali hrát proti takovým týmům. Když v tom budeme pokračovat, tak můžeme odehrát slušné výsledky,“ dodala spojka Tomáš Babák.

Vyřazení českých házenkářů provázely i sporné výroky sudích, a to hlavně v soubojích proti favorizovaným – a nakonec postupujícím - Španělům a Švédům.

„Nebavme se o rozhodčích, prosím. To mi sypete sůl do rány,“ hlesl kouč Trtík, který teď bude řešit svou budoucnost u týmu.

Po šampionátu měl svou dočasnou pozici opustit, jenže to může povedený turnaj změnit. Po konci Čechů na mistrovství o tom ale zdrcený trenér mluvit nechtěl.

„Já jsem zlomený a zklamaný, hrozně mě to bolí. Jako kdyby vás někdo pořezal, máte ránu a potřebuje to čas na zahojení.“

Ať už s Rastislavem Trtíkem na lavičce nebo ne, čeští házenkáři před sebou mají zajímavou budoucnost. V Bratislavě je z hrací plochy vyprovázel potlesk vestoje.

A navíc zazářily talentované spojky Matěj Klíma s Tomášem Pirochem, kteří by spolu se zkušenými oporami brankářem Tomášem Mrkvou, a dirigentem hry Tomášem Babákem mohli v příštích letech nastartovat úspěšná léta mužské reprezentace.