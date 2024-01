‚Přinesl nám svůj pohled na házenou.‘ Házenkáře čeká první šampionát pod španělským koučem

Těžkou zkoušku před sebou mají čeští házenkáři na úvod mistrovství Evropy. Ve čtvrtek večer nastoupí proti úřadujícím světovým šampionům z Dánska. A v Mnichově u toho bude i španělský trenér národního týmu Xavier Sabaté. Ten převzal reprezentaci před necelými dvěma roky a teď ji premiérově povede na velké akci. Mnichov 13:01 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér českých házenkářů Xavier Sabaté | Zdroj: Profimedia

Českou reprezentaci házenkářů vede Španěl Xavier Sabaté už necelé dva roky, teď ale zažije jednu premiéru. Poprvé povede český tým na velké akci – na mistrovství Evropy v Německu.

Poslechněte si, jak se na mistrovství Evropy připravují čeští házenkáři vedení španělským trenérem

Sabaté věří, že jsou Češi připravení na šampionát. V minulosti Španěl dovedl Maďary až do čtvrtfinále mistrovství světa, na klubové úrovni působil ve špičkovém týmu z Veszprému, a teď kromě české reprezentace trénuje i Wislu Plock, která hraje Ligu mistrů a kde Xavier Sabaté vede i Tomáše Pirocha.

Reprezentační spojka tak může spoluhráčům víc přiblížit pokyny španělského kouče.

„Snažím se pomoc klukům vysvětlovat věci, protože vím, že to není úplně jednoduché v té rychlosti a v angličtině vše pochopit, jak by se mělo. Jsem asi dál v tom, jak chápat tu španělskou angličtinu,“ směje se Piroch.

Jazyková bariéra

Sabatého angličtina ale prý problém není, i když v ní dostávají čeští házenkáři velké objemy informací na videomítincích a poradách.

„Vnímat to pořádně, zapisovat si poznámky. Není to nic nemožného, máme zápisníky a píšeme si to,“ vysvětluje Tomáš Piroch.

„Mě to s ním baví, jsem spokojený. Udělali jsme dost práce, čeká nás první šampionát s ním, tak uvidíme, co to přineslo a co můžeme ještě zdokonalit nebo jak se vzájemně ještě lépe poznat,“ říká jedna ze současných opor národního týmu, hráč Lipska Matěj Klíma.

A v elitní německé Bundeslize – v Bergischeru – hraje i další důležitý reprezentant Tomáš Babák. Podle něj je vidět Sabatého skoro dvouletá práce.

„Všichni, co se účastnili alespoň jednoho kempu, vědí, že je toho opravdu hodně, co se změnilo. Pro laiky to možná nevypadá, ale pro hráče je toho opravdu hodně, protože přinesl svůj pohled na házenou,“ dodal Babák.

Jak bude tenhle pohled platit na loňské mistry světa Dány, se ukáže na úvod evropského šampionátu ve čtvrtek od 20.30, kdy začne i přímý přenos stanice Radiožurnál Sport.