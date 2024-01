‚Zlepšujeme se, ale není to dostatečné.‘ Pro trenéra házenkářů Sabatého je působení u týmu výzva

Česká reprezentace házenkářů má za sebou první velkou akci pod španělským trenérem Xavierem Sabatém. Na evropský šampionát v Německu se ale dlouhé roky vzpomínat nebude. Národní tým nepostoupil ze základní skupiny, ve které prohrál s Dánskem a Portugalskem, a na závěr porazil v Mnichově Řecko. Praha 12:12 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér českých házenkářů Xavier Sabaté | Zdroj: Profimedia

Xavier Sabaté si teď chce celý turnaj zanalyzovat, a jak říká, interní kritika je potřebná, protože bez ní se nemůžete zlepšovat. Španělský trenér byl z výsledku na turnaji zklamaný kvůli hráčům, kteří – jak zdůraznil – tvrdě pracovali a mají velkou motivaci, a chtěl by s nimi dělat dál.

„Pro mě tohle není práce, pro mě je to vášeň. Kdyby tomu tak nebylo, nedělal bych ji. Miluju svoji práci. A i proto jsem převzal tenhle tým – jako výzvu, jako velkou výzvu. Podle mě se zlepšujeme, ale stále to není dostatečné,“ prohlásil Sabaté.

Národní tým – složený ze zkušených i mladých házenkářů, a snad kromě gólmana Tomáše Mrkvy bez větších hvězd – na evropském šampionátu předvedl dobrou defenzivní práci, v útoku měl ale proti silným soupeřům výpadky v ofenzivě.

Ve skupině česká reprezentace prohrála s elitním týmem Dánska, a v klíčovém utkání také s Portugalskem, které má kádr plný hráčů působících v Lize mistrů.

„Vím, že v současnosti nejsme lepší než Dánsko, a nejsme ani lepší než Portugalsko. A jestli někdo tvrdí opak – OK, respektuju to. Ale není to pravda,“ říká španělská kouč.

Mluví za něj zkušenosti

A trenér Xavier Sabaté také doslova řekl, že rozdíl mezi Českem a Portugalskem je v současnosti velký. Právě po utkání s přímým konkurentem v boji o postup část fanoušků kritizovala výkon v ofenzivě nebo třeba nominaci týmu.

„Sport je takový – lidé na konci hodnotí vaše výkony v závislosti na výsledcích, a ne na základě celého procesu. A já – jako trenér s více než dvacetiletou profesionální praxí, z toho deset let v Lize mistrů – tak si myslím, že mám trochu zkušeností, abych o tomhle mohl mluvit. S veškerým respektem k ostatním,“ mluvil Xavier Sabaté třeba o tom, že s takovou střeleckou neúspěšností nemůžete tým jako Portugalsko porazit.

Češi tak na evropském šampionátu nepostoupili ze základní skupiny, a práci a pozici trenéra Xaviera Sabatého teď bude vyhodnocovat výkonný výbor Českého svazu házené.