Česká posádka obhájce titulu odletěla na start Dakaru. Macík v Saúdské Arábii pojede s novým kamionem

V sobotu 4. ledna odstartuje v Saúdské Arábii další ročník slavné Rallye Dakar. V kategorii kamionů bude obhajovat trofej Martin Macík, který by teď rád uspěl znovu. Zároveň si uvědomuje, že konkurence bude opět silná a budou rozhodovat detaily. Praha 18:33 31. prosince 2024

„Ty jednotlivé etapy, které mají 400 kilometrů, dojíždíte v rozestupech malých minut. To je prostě neuvěřitelné. Když teď vyjedou z Prahy do Brna dvě auta do Brna tak tam také nebudou v rozmezí dvou nebo tří minut. A my takhle dojíždíme v extrémním terénu po několika set kilometrech. To je pro mě nepochopitelné, ale mám to rád a proto tam i po třinácté jedu,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Martin Macík, který do nového ročníku vyrazí s novým modelem svého kamionu. Dal mu jméno Bohouš a už s ním dokázal dokázal vyhrát marockou rallye.

„Je to primárně spolehlivost jednotlivých dílů a materiálu. Také nová elektronika a ovládací panely - všechny čudlíky a podobně. U všeho nového jde o setinkové rozdíly, takže to není úplně jiný model, takže to zvenku vypadá pořád stejně,“ popisuje Macík, který pojede poprvé v kariéře Dakar v roli obhájce.

„Když se podíváte na startovní listinu, tak to bude opravdový lov za nejlepším umístěním. Můžete mít nejlepší techniku, tým, posádku, tak se to třeba nemusí podařit a pak musíte najít jiné možnosti nebo štěstí,“ říká rodák z Benešova

Rallye Dakar se opět pojede na arabském poloostrově, některými místy tak už posádky budou projíždět poněkolikáté. Velká výhoda to ale podle Macíka není.

„Terén se hodně opakuje, ale každá etapa je jiná. Můžou nás třeba poslat do protisměru, nebo je trasa trochu jiná pro kamiony a jiná zase pro motorky. To všechno ten závod dělá těžším a bude to obtížné i přes to, že můžou postavit stejnou trasu třeba z 50 procent. Je to hlavně o koncentraci a přípravě na různé povrchy, dodává Macík.

