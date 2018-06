‚Způsobila totální rozvrat.‘ Podle České unie sportu je viníkem dotační kauzy bývalá ministryně Valachová

Česká unie sportu označila za hlavního viníka současné krize ve sportu bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. Podle organizace sdružující více než sedm tisíc sportovních klubů a tělovýchovných jednot, která figuruje v kauze jako jeden z obviněných subjektů, totiž právě Valachová může za vzniklou dotační aféru v loňském roce. Valachová s tím ale nesouhlasí a nehodlá se omlouvat, jak po ní představitelé unie chtěli. Nymburk 22:37 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Valachová. | Zdroj: ČTK

„Sešli jsme se dnes (ve středu, pozn. red.), abychom si řekli několik závažných věcí, které se staly v českém sportu a abychom řekli, kde jsou příčiny, jak vznikly, kdo je způsobil a co s nimi dělat,“ zahájil 36. valnou hromadu České unie sportu její předseda Miroslav Jansta, který je v dotační kauze stále jedním z obviněných.

Představitelé unie ale vidí hlavního viníka dotační kauzy, která paralyzuje financování sportu od loňského roku, jinde a na jeho jméno nemuseli přísedící čekat dlouho.

„Ministryně Valachová nestanovila jasné parametry a metodiku dělení peněz a nechala to na vůli úředníků. Úředníci si volili, jak budou děleny peníze. Když došlo k obvinění, tak zrušila programy, vystoupila s tím, že sport je špinavý a všechnu vinu hodila na nás. Přitom kdo nese odpovědnost za dělení peněz? Přece správní orgán. A kdo je šéfem správního orgánu? Ministryně,“ ukázal Jansta obrazně prstem na bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou.

Valachová podle Jansty nenaslouchala expertním komisím, systém rozdělování nastavila podle svého a při prvním průšvihu pak alibisticky zastavila veškeré dotace pro sport.

„Toto bylo horší než pád Sazky, protože poprvé od roku 1992 neměl český sport peníze na fungování,“ řekl Jansta. Ještě tvrději proti dnes už jen poslankyni za ČSSD Valachové vystoupil člen Výkonného výboru České unie sportu Ivo Kaderka.

„Co způsobila paní Kateřina Valachová? Způsobila totální rozvrat, chaos, finanční krizi a to, že se sport stal toxickým prostředím,“ poukázal na důsledky jednání Valachové předseda Českého tenisového svazu Kaderka.

Sportovní prostředí vyzvalo teď už poslankyni Kateřinu Valachovou, aby se veřejně za škody jejím ministerstvem dříve způsobené veřejně omluvila a vyvodila osobní odpovědnost s jejím dalším působením v politice. Přímo Valachovou se Radiožurnálu kontaktovat nepodařilo, telefon má vypnutý, na sms zprávy nereaguje.

Na svůj facebookový profil ale napsala: „Je to absurdní. Já se nesnažila ovlivňovat dotace. Za to jsou Policií ČR stíháni jiní lidé. Já jsem naopak nastavila transparentní podmínky, ve kterých se neuměli či nechtěli někteří pohybovat, protože jim daleko více vyhovuje kalná netransparentní voda. Takže můj vzkaz je: Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla,“ brání se na sociální síti Kateřina Valachová nařčením ČUS.