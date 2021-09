Jsou to úplně jiní Slovinci, varuje před čtvrtfinále mistrovství Evropy volejbalistů smečař Vašina

Čeští volejbalisté nastoupí v Ostravě ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Slovinsku. V sestavě bude i smečař Lukáš Vašina, který chce navázat na své předchozí úspěšné období. Český reprezentant je mistrem starého kontinentu v kadetech, vicemistrem v juniorech a teď usiluje o další medaili na svém prvním evropském šampionátu mezi seniory. Ve dvaadvaceti letech je přitom nejmladší v týmu. Ostrava 14:24 15. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Vašina | Zdroj: Profimedia

Ve dvaadvaceti letech je smečař Lukáš Vašina na mistrovství Evropy v Ostravě nejmladším členem české reprezentace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na zápas proti Slovinsku na mistrovství Evropy těší volejbalista Lukáš Vašina

Ale na hřišti to není poznat. Zakončuje útoky suverénně a zkušeně. Právě on je budoucností českého volejbalu a doufá, že to večer předvede ve čtvrtfinále proti Slovincům.

„Někdo to nedává najevo. V šatně jsme si všichni rovni, což je paráda. Každý má svůj názor, což je skvělý a tam se nehraje na holuby a na starý. Maximálně při bagrošce, když hrajeme, tak jsou mladí a staří, ale jak dohrajeme, tak se semkne kolektiv a jedeme zase za jeden provaz,“ popisuje pro Radiožurnál harmonii v české reprezentaci Lukáš Vašina.

A zatím byl v každém ze šesti utkání na šampionátu v základní sestavě. Což potvrzuje jeho dobrou a kvalitní formu.

„Děkuju trenérovi, že ve mě má důvěru, a já doufám, že mu ji splácím na hřišti. Vím, že je tady spousta dalších smečařů, kteří si zaslouží hrát, a já jsem rád, že můžu sbírat takové zkušenosti na hřišti,“ vypráví Vašina.

V pondělí česká reprezentace po výhře 3:0 vyřadila olympijské vítěze z Francie. Připsal si 15 bodů v útoku, ale nějaký cenný blok na konto nepřibyl.

„Bohužel se mi nikoho zablokovat nepodařilo, ale to je o mně známé, že jsem nejlepší blokař, který nikoho nezablokuje. Na tom musím ještě zapracovat,“ říká s úsměvem dvaadvacetiletý reprezentant.

Ve středečním čtvrtfinále se Slovinskem už budou čeští reprezentanti usilovat o postup do semifinále a tím pádem do boje o medaile. V úvodním utkání na šampionátu Češi stejného soupeře porazili 3:1.

„Jsou to úplně jiní Slovinci, než jsme s nimi hráli ten první zápas. Za těch pět zápasů se tady obrovsky vyhráli a už je to úplně jiný tým, než jsme s nimi hráli,“ varuje Vašina.

A domácí reprezentace spoléhá opět na podporu publika.

„Furt tam půjdeme v roli outsiderů, že nemáme co ztratit a že můžeme jen překvapit, což je pro nás dobré. Určitě tam budeme chtít nechat vše, co máme a co dokážeme, a doufám, že publikum, které bylo skvělé, tak bude ještě lepší,“ doplňuje své přání Lukáš Vašina.

Zápas se Slovinskem začne v 19 hodin a celé ho můžete poslouchat v přímém přenosu na stanici Radiožurnál Sport.