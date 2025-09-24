‚Zůstaly tu už jen ty nejlepší týmy na světě.‘ Volejbalisté se připravují na Írán a věří, že postoupí

Čeští volejbalisté se na Filipínách chystají na první čtvrtfinále mistrovství světa v samostatné historii. Po vítězství nad Tuniskem se o postup mezi nejlepší čtyřku utkají ve čtvrtek v 9.30 SELČ s Íránem.

Čeští volejbalisté se ve čtvrtfinále mistrovství světa střetnou s Íránem

Čeští volejbalisté se ve čtvrtfinále mistrovství světa střetnou s Íránem | Zdroj: Profimedia

„Je to něco neuvěřitelného. Myslím, že je to splněný sen spousty kluků tady. Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že postoupíme ze skupiny, tak bychom se mu vysmáli. Na to, že jsme postoupili do čtvrtfinále, tak jsou ty emoce pořád strašně velké a každý jsme za to strašně rád,“ hodnotil postup do čtvrtfinále smečař Lukáš Vašina v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Poslechněte si, co říkali čeští volejbalisté po postupu do čtvrtfinále, kde narazí na Írán

Češi skončí na světovém šampionátu nejhůř osmí a určitě tak vylepší dosud nejpovedenější výsledek České republiky, tedy 10. místo z mistrovství světa v roce 2010.

Národní tým čeká ve čtvrtfinále souboj s Íránem, se kterým se Češi naposledy utkali před dvěma lety v olympijské kvalifikaci a vyhráli 3:1. Lukáš Vašina mluví o kvalitě týmů, které se probojovaly mezi nejlepší osmičku.

„Myslím, že v této části turnaje si už soupeře nevybíráte, tady už zůstaly jen ty nejlepší týmy na celém světě. Budeme muset bojovat a uvidíme, co z toho bude,“ doplnil Vašina.

A pokud Češi Írán vyřadí, tak z toho bude další historický úspěch. A možná taky další hudební oslava.

Oficiální instagramový profil české volejbalové reprezentace totiž po výhře nad Tuniskem sdílel video z autobusu, kde mužstvo zpívá známou píseň „C´est la vie“ v interpretaci Karla Gotta.

Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Českem a Íránem se bude hrát ve čtvrtek v 9.30 SELČ.

