České florbalové reprezentaci chybí legionářky. V zahraničí působí jen dvě hráčky

Angažmá - a nejen v severských zemích - není takové terno, jak by se mohlo zdát. Kromě florbalových tréninků je na denním pořádku také práce a dost často i studium. A tohle všechno nedokáže skloubit každý a české reprezentaci to neprospívá.

„Je to stoprocentně nevýhodou, protože české prostředí vás bohužel na ten TOP4 připravit úplně nedokáže,“ říká Radiožurnálu kouč ženského národního týmu Miroslav Janovský.

O čtyři legionářky méně

Ve svém letošním výběru pro mistrovství světa má ale na rozdíl od předchozího šampionátu o čtyři legionářky méně a hned osm nováčků. V zahraničí momentálně působí pouze dvě Češky. Tou první a aktuálně největší hvězdou v Bratislavě je Eliška Krupnová.

„Přála bych si, aby nás bylo alespoň pět, protože si myslím, že některé hráčky by na to zahraničí měly. Švédská liga je úplně o něčem jiným než ta česká nebo švýcarská. Možná je i o několik tříd výš než finská,“ myslí si čtyřiadvacetiletá letá útočnice, která už třetí rok v řadě obléká dres předního švédského klubu Pixbo Wallenstam.

Druhou českou reprezentantkou, která hraje mimo Česko, je Denisa Ratajová. Už třetí sezonu hájí barvy finského SB PRO. „Věřím, že je někdy těžké to zkombinovat se školou, s prací a s podobnými věcmi. Odchází se docela těžko,“ vyjmenovává hlavní důvody, proč tak málo jejích krajanek vyráží na zkušenou do zahraničí.

K florbalu ještě i práce

Florbal zatím stál není profesionální sport v pravém slova smyslu. Jen málo hráček na světě si jím vydělá dost. „Profík si florbalem vydělává, takže profesionál nejsem. Jestli si někdo myslí, že ze smlouvy ve Švédsku bereme peníze, tak ano, bereme, ale je to tak strašně málo, že je to v podstatě skoro symbolické a úsměvné,“ dodává Krupnová.

Ta si musela i ve Švédsku přivydělávat regulérní prací, aby vyžila, a u toho dokončovala magisterské studium na vysoké škole.

Klub totiž, a to nejen jí, dokázal vyjít vstříc. „V dnešní době se už týmy umí velice dobře postarat o zahraniční hráčky. Práce, prostředí, bydlení... Tyhle věci tam fungují, takže z tohohle pohledu je to dobře řešitelné. Samozřejmě psychicky je to těžké. Je to jiný jazyk, jiná mentalita, kultura, ale já bych v tom holky podporovala, ať to jdou na půl roku zkusit,“ vybízí své spoluhráčky Eliška Krupnová, která si v dějišti turnaje první volný den.