My jsme proti nim jak malé holčičky, říká před zápasem basketbalistek s Němkami Holešínská

České basketbalistky mají před sebou na evropském šampionátu v Řecku závěrečný zápas. Nedělní souboj s Němkami o páté místo od 13.30 rozhodne, jestli vybojují nejlepší výsledek na vrcholných akcích za posledních 14 let. „Jsou všechny velké a urostlé,“ říká o Němkách česká reprezentantka Petra Holešínská. Rozhovor Pireus (Řecko) 9:00 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Holešínská | Zdroj: Profimedia

Jaká panuje nálada po posledním tréninku před závěrečným utkáním na mistrovství Evropy?

Jsem trochu unavená, ale myslím, že jsme celkově docela v pohodě. Chceme urvat páté místo, jsou tam nějaké bolístky, ale celkově je nálada dobrá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká basketbalistka Petra Holešínská před nedělním zápasem proti Německu

V cestě stojí zase Němky, tak berete to třeba jako odplatu za dva roky starou porážku na úvod play-off o umístění na evropském šampionátu?

Odplatu asi ne, tam šlo o daleko víc, než jde dnes, ale určitě je chceme porazit. Hrály jsme s nimi v přípravě dva zápasy, chyběly jim nějaké hráčky, takže to bude jiný zápas, ale doufám, že vyhrajeme.

Tehdy vás Němky připravily o možnost zahrát si kvalifikaci i olympijské hry. Máte to v živé paměti?

Jasně. Vím, co se tam přesně stalo, ale ony tam daly tu střelu, co je poslala do prodloužení. V něm jsme vedly o docela dost bodů a bohužel koncovku zase nezvládly. To je věc, kde se můžeme zlepšit a tohle bude dobrý zápas, kde si to můžeme vyzkoušet.

Právě Leonie Fiebichová trefila dvoubodová pokus 1,4 sekundy před koncem základní hrací doby. Tehdy měly Němky na rozehrání ani ne půl sekundy. Je to něco, co vás straší?

Asi nás to nestraší. Mohlo se diskutovat i tom, jak rychle to vystřelila. Je to dva roky zpátky, ony se díky tomu dostaly na olympiádu, ale není to nic, co by nás strašilo. Ona má zkušenosti z evropského basketbalu, z WNBA, já s ní hrála rok, takže vím, jaké má kvality.

Vy jste s Německem zahájily tu zápasovou přípravu. O kolik bude tým silnější?

Určitě bude silnější o dost, protože to jsou obě kvalitní hráčky. Hrála tam ještě Marie Gülich, která se zranila, ale určitě to bude jiný tým. Příprava je taky jiná, rotuje tam 12 hráček a tohle budu jiný zápas a myslím, že o dost těžší.

Na co si budete pro Němkám muset dát pozor?

Asi na celkovou sílu a fyzičnost. Když se koukneme na jejich tým jak vypadá, tak my jsme proti nim jak malé holčičky. Jsou všechny velké a urostlé a od toho se bude odvíjet tlak na míč a útočný doskok. Ony jsou schopné hodně clon přebírat tím, že čtyři hráčky jsou vysoké.

Vrátil bych se k příběhu z minulého zápasu. Nechala jste ještě Julii Pospíšilové boty, nebo jí je ještě půjčíte na zápas proti Němkám?

Když už nějaké boty nenosím, tak Julča tím, že chodila na Wisconsin, si je vždycky přebírá a celý Eurocup hrála v mých botách a dotáhla to do finále.