Prohrály jsme si to samy, litovala prohry se Španělskem nejlepší česká střelkyně zápasu Holešínská

Ani vedení o 14 bodů českých basketbalistkám nestačilo a na druhém evropském šampionátu v řadě ze čtvrtfinále do bojů o medaile nepostoupily. Přitom měly zápas proti favorizovaným Španělkám dobře rozehraný.

„Myslím, že jsme do toho zápasu vstoupily skvěle, nebojácně, jak jsme si řekly. Bohužel nás ve druhém poločase zastavily a je to hrozná škoda,“ říká s lesklýma očima kapitánka českých basketbalistek Tereza Vyoralová krátce pro porážce se Španělkami o sedm bodů.

Přitom v první půli si Češky vypracovaly až 14bodový náskok. Po poločasové přestávce ale 733 lidí v ochozech sledovalo, jak jakoby vyměněné Španělky duel otočily.

„Je to prostě strašná škoda, protože jsme mohly a měly vyhrát,“ dodává Vyoralová.

Češky si tak semifinále mistrovství Evropy nezahrají a musí na postup do bojů o medaile čekat dál.

„Za mě byl blízko. Byl to vyrovnaný zápas celou dobu. Španělsko je sice kvalitní tým, ale prohrály jsme si to samy,“ vysvětluje nejlepší česká střelkyně s 23 body Petra Holešínská.

„První poločas se to zdálo velmi blízko, i když jsme věděly, že je to ještě daleko, protože jsme tušily, jaký nápor po poločase přijde, ale neustály jsme to tak, jak jsme si představovaly,“ dodává trenérka českého týmu Romana Ptáčková.

V koncovce jistě chyběla i Julia Reisingerová, která se předtím vyfaulovala. „Na začátku to bylo skvělé, ale když se dostaneme do fáze, kdy nám to nevychází, tak začneme chybovat úplně ve všem a nejsme schopné se z toho dostat. Doufejme, že se Litevky nekoukaly,“ věří Reisignerová.

Právě proti Litevkám totiž české basketbalistky nastoupí v pátek od 10.45 v prvním ze dvou duelů o páté až osmé místo. A pokud by se jim ho podařilo zvládnout, už by měly jistotu, že vylepší předloňskou sedmou příčku z mistrovství Evropy.