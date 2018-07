České basketbalisty čeká další část kvalifikace o MS, narazí v ní i na suverénní Francii a silné Rusko

Čeští basketbalisté a mistrovství světa. Po první fázi kvalifikace není tohle spojení vůbec nereálné. Češi jsou v tabulce skupiny K druzí a na třetí a čtvrté místo mají dva body náskok. A to může být při basketbalovém bodování hodně důležité. Postupně se utkají s Ruskem, Francií a Bosnou a Hercegovinou. Pardubice 17:56 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban při posledním kvalifikačním utkání proti Bulharsku | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

V první skupině Češi prohráli jen jediný zápas, na Islandu o jeden bod. Jinak získali pět výher a celkem jedenáct bodů. A právě tuto bilanci si přenesli do další kvalifikační fáze. A ani v ní nemusí být český výběr bez šance.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalisté postoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa, jejich soupeři tam budou Bosna a Hercegovina, Francie a Rusko. S českými reprezentanty mluvil Ota Gutwirth

„Bude to zajímavé. Asi největším favoritem tam bude Francie. Nedělám si velké iluze, že bychom byli schopni ji u nich porazit. Taky ale záleží, v jakém se sejdeme složení. Věřím, že doma jsme ji schopni potrápit,“ říká pro Radiožurnál pivot Ondřej Balvín.

„Rusy, když jsme s nimi hráli přípravu, tak jsme je byli schopni porazit. Věřím, že je to reálně hratelný tým. Přes Bosnu, která by pak z těch tří týmů měla být nejslabší, by teoreticky měl vést postup,“ věří Balvín.

Největším favoritem skupiny jsou Francouzi, kteří mají na svém kontě šest výher ze šesti zápasů. A pro pokračování kvalifikačních bojů mají rozhodně kam sáhnout. Podobné to je i s Ruskem. Ovšem ne všichni hráči musí být trenérům k dispozici.

„Francie může postavit dvanáct hráčů z NBA, taky má ale hráče, kteří hrají kvalitní francouzskou ligu. Mají hodně hráčů, co hrají Eurocup, nebo Euroligu, takže je to tým, který bude mít vždycky kvalitu,“ popisuje český basketbalista.

Jediná porážka a postup do další fáze kvalifikace. Basketbalisté se přiblížili účasti na mistrovství světa Číst článek

„U Ruska je otázkou, koho uvolní jednotlivé týmy. Top hráči jsou v CSKA Moskva. U Bosny záleží, jak se hráči sejdou,“ dodává Balvín.

Další kvalifikační zápasy jsou na programu v září, listopadu a v únoru. A rozhodující bude, jak kvalitní sestavu jednotlivé týmy budou v tu danou chvíli mít. Výrazně do toho bude promlouvat NBA v případě Francie, nebo Euroliga v případě Ruska.

„Pokud nebudou hráči z NBA a z Euroligy, tak Francie má v podstatě výběr francouzské ligy. Nebudou mít lepší tým než my, bude to tým, který můžeme porazit. U Ruska to může být to samé bez CSKA. Pokud je dostaneme v ten správný čas, můžeme směle přemýšlet, že bychom porazili Francii i Rusko,“ doplňuje svého reprezentačního kolegu Vojtěch Hruban.