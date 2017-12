České házenkářky čeká souboj s mistryněmi světa, jejich dalšími soupeřkami budou Norky

„Pokud by se Maďarkám podařilo vyhrát, tak by byl ten postup ze skupiny už by byl jasný pro všechny týmy,“ říká pro Radiožurnál trenér Jan Bašný.

Bašný a české reprezentantky by tak měly klid už kolo před koncem základní skupiny. Jenže všechno se ještě může zamotat, a pak by záleželo až na závěrečném zápase.

Ten by Češky hrály právě proti Maďarsku a v něm by šlo o přímý postupový souboj. Reprezentační kouč bude podle vývoje skupiny přistupovat i k utkání s Norskem.

„Určitě do toho zápasu půjdeme naplno, ale zohledníme to, že se možná ten rozhodující zápas bude hrát až další den. Podle toho taky zohledníme rotaci hráček na hřišti a možná i taktiku. Budeme se snažit si zpracovat některé věci, které potom budeme chtít použít na Maďarky. Vezmeme to spíš jako takový přípravný zápas,“ vysvětluje český trenér.

Jenže nesmírně náročný zápas. Norky obhajují na mistrovství světa zlato, několikrát za sebou vyhrály evropský šampionát, z olympijských her v Riu mají bronz a celkově jsou asi nejlepším reprezentačním družstvem posledních let.

„To je tým, který je úplně jinde než všechny ostatní. U nich to je hlavně, že jsou strašně rychlé. Běhají rychle, rychle jsou tam, kde mají být. Ta jejich hra je hodně rychlá. Od toho se to všechno odvíjí. To znamená, že soupeři s nimi nestíhají hrát,“ popisuje kvality norských házenkářek Bašný.

Co je večer čeká, české hráčky dobře vědí, dopředu se ale nevzdávají, a možná i trochu sní o tom, že by elitní tým zaskočily a jako první ho na letošním šampionátu obraly o body

„Jako by bylo by to pěkné, ale myslím si, že Norky jsou celkem rozjeté. Možné je ale určitě všechno.“

„Já mám zkušenosti, že nejlepší je do toho jít bez respektu, jít do toho jako do normálního zápasu.“

doplňují se Michaela Hrbková a Veronika Malá. Utkání Česko - Norsko začne v půl deváté večer.