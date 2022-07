Kanoistky slaví na mistrovství světa zlato z hlídek, kajakáři skončili těsně pod stupni vítězů

Češi mají zlato hned v první den mistrovství světa ve vodním slalomu. Loňský titul obhájily v německém Augsburgu kanoistky Martina a Gabriela Satkovy a Tereza Fišerová v týmovém závodě hlídek. Kajakáři i kajakářky skončili na čtvrtém místě, kanoisté byli šestí. Augsburg (Německo) 14:19 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sestry Gabriela a Martina Satkovy s Terezou Fišerovou (vpravo) | Foto: Jan Suchan | Zdroj: Český rozhlas

Kanoistkám nesebralo zlaté medaile ani šest trestných sekund za doteky branek, domácí Německo na ně na druhém místě ztratilo vteřinu a půl.

„Jsme za to hrozně rády, protože pocit po dojetí nebyl dobrý, navíc v cíli není výsledková tabule na které bysme to viděly, takže jsme nic nevěděly a byly zklamané. Když se nás ostatní z týmů ptali, proč jsme smutné, tak jsme zjistily, že to tak špatné nebylo,“ vysvětlovala pro Radiožurnál po závodě Martina Satková.

„Byla jsem překvapená z atmosféry, protože na to opravdu nejsme v týmech zvyklí. Oproti Bratislavě to bylo těžší, protože atmosféra byla neskutečná a tlak diváků jsem hodně cítila, ale užívám si to. Tak to má být a dělá to ten závod ještě lepší a těším se na následující dny,“ dodala její sestra Gabriela.

Kajakáři bez medaile

Sedmnáct setin sekundy naproti tomu chybělo k medaili kajakářské trojici, kterou spolu s olympijským vítězem Jiřím Prskavcem tvořili Vít Přindiš a Ondřej Tunka. Na medaili kajakáři nedosáhli ani loni v Bratislavě.

Dvě trestné vteřiny za dotek branky si připsal Tunka.

Kajakářky Fišerová, Antonie Galušková a Barbora Valíková byly čtvrté, od bronzu je dělily necelé dvě sekundy. Kanoisté Lukáš Rohan, Václav Chaloupka a Vojtěch Heger nenavázali na loňské stříbro a dojeli šestí.

První česká medaile z MS ve vodním slalomu a hned zlatá! Sestry Gabriela a Martina Satkovy s Terezou Fišerovou tomu nejdřív nechtěly uvěřit, na 1. místo se posunuly až po “odmazání” jednoho šťouchu podle videa. Ohlasy na @RadiozurnalS a @Radiozurnal1 #poslouchejsport @Vodnislalom pic.twitter.com/Rve0Ef80P4 — Jan Suchan (@jsuchan7) July 27, 2022