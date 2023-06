Ragbistky vybojovaly na Evropských hrách bronz a zahrají si o účast na olympiádě

České ragbistky porazily v utkání o třetí místo na Evropských hrách Belgii 24:17 a v Krakově získaly bronzové medaile. Zajistily si tím zároveň postup do dodatečné olympijské kvalifikace, která se uskuteční příští rok. Krakov 21:23 27. 6. 2023 (Aktualizováno: 21:57 27. 6. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České ragbistky porazily v utkání o třetí místo na Evropských hrách Belgii 24:17 a v Krakově získaly bronzové medaile | Foto: Iva Roháčková

Po odpolední semifinálové prohře 7:29 s domácím Polskem začaly české ragbistky v zápase o bronz lépe. Anežka-Marta Sládková položila úvodní pětku a po obratu soupeřek na 7:5 vrátila českému týmu vedení Julie Doležilová.

V druhé půli pak po dvou pětkách Kristýny Riegertové stoupl český náskok na 24:7 a Belgičanky už jen snížily. Doležilová si celkem připsala devět bodů, dvakrát totiž proměnila i následný kop po pětce, takzvanou konverzi.

Semifinále předtím ovládly favorizované Polky, které vyhrály vzájemný zápas v základní skupině loňského mistrovství Evropy jednoznačně 41:0. V prvním poločasu stvrdil domácí výběr převahu třemi pětkami. Češky se prosadily až v závěru úvodní sedmiminutovky, kdy Sládková položila pětku a Doležalová proměnila konverzi.

Po změně stran Češky, které ve čtvrtfinále zaskočily Španělsko, nedokázaly překonat polskou obranu. Úřadující mistryně Evropy si naopak pojistily postup do finále proti Velké Británii dalšími dvěma pětkami s konverzemi.

Ragbisté po třech porážkách ve skupině na postup do čtvrtfinále nedosáhli a v utkání o deváté místo prohráli s Litvou 19:24 v prodloužení. Vítězové Evropských her si zajistí přímý postup do Paříže, další dva nejlepší týmy v obou kategoriích pak účast v dodatečné kvalifikaci.

Kdo si zahraje o Paříž 2024? MY! Obří překvapení Evropských her je na světě, ragbistky berou historický bronz a postupují do kvalifikace na olympiádu!



Kde skončí tahle pohádka? Tleskáme a smekáme týme! #ragbyjeproholky #olympijskytym #jedentym @ceske_ragby pic.twitter.com/XMzJTKPASp — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 27, 2023