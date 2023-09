Spoluhráčky tahaly tašky trenérům, vzpomíná Havelková. V čínském týmu má bývalé spoluhráčky

Helena Havelková hrála v Číně v sezoně 2016–2017 a když se jí zeptáte na nejsilnější zážitek z asijského angažmá, je toho tolik, že ani sama neví, kde by měla začít.

„Být se svými spoluhráčkami u stolu a dívat se na to, co jsou schopné sníst. Oči ryb, mozek prasete, ony jsou schopné sníst úplně všechno,“ vypráví Helena Havelková, že klubová soustředění, kde tráví hráčky čas spolu nejen na hřišti, ale i u stolu, byla spíše za trest.

Před každým chodem se až modlila, aby tentokrát pokrm byl pro ni stravitelný. Další raritou bylo pro Havelkovou cestování na zápasy a věci s ním spojené.

„Byla jsem docela v šoku, když jsem viděla, jak moje spoluhráčky tahaly tašky trenérům. Naši trenéři šli s příruční taštičkou a holky tahaly jejich zavazadla.“

Počáteční ostych

Protože ale v čínské soutěži je pravidlo, že v kádru můžou být jen dvě cizinky, chovala se volejbalová Šanghaj k Havelkové jako k princezně. Třeba hotelový pokoj měla vždy největší, ale tamní lidé k ní jako k hvězdě týmu úplně nepřistupovali.

„Já, vysoká blondýnka, spousta lidí se zastavuje a třeba si vás vyfotí. Vy se leknete a oni jdou dál. Co se týče jazyků, tak oni nemluví moc anglicky a nedá se s nimi moc hovořit. První tréninky na mě koukali a snažili se usmívat. Když se s vámi seznámí a lépe vás poznají, tak jsou boží a snesli by vám, co byste chtěli.“

Celkově ale angažmá v Číně hodnotí Helena Havelková pozitivně a nebýt zranění, zůstala by v Asii i další sezony.

Za volejbalový klub z města Šanghaj, kde Havelková působila, hrají i dvě Číňanky, které jsou aktuálně na turnaji olympijské kvalifikace a které budou ve 13.30 připravené k boji proti české reprezentaci.