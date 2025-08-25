Jsme české lvice,věří volejbalistky. Ani výhra nad USA nemusí znamenat postup ze skupiny
Česká ženská volejbalová reprezentace je před posledním zápasem ve skupině na mistrovství světa v Thajsku ve složité situaci, a to i navzdory výhře and Slovinskem. Do další fáze turnaje postoupí dva nejlepší ze skupiny. K postupu ale českému týmu nemusí stačit ani vítězství 3:0 nad Spojenými státy americkými.
Prvním kritériem je pořadí ve skupině. A to určuje počet výher. Až pak je na řadě počet bodů, které týmy získaly. Česká reprezentace má jedno vítězství nad Slovinskem a za něj získala do tabulky dva body.
Podle trenéra národního týmu Janise Atanasopulose on i hráčky udělají všechno pro vítězství nad Američankami. Připomněl, že v této sezoně se to už jednou povedlo —ve volejbalové lize národů. Zároveň ale dodal, že reálně je šance spíš menší.
„Naše šance nejsou moc vysoké, Američanky jsou hvězdný tým. Ale necháme tam všechno, co máme,“ doplnil kouč českých volejbalistek. Atanasopulos věří v sílu hráček, které do národního týmu vybral. Spoléhá na bodový přísun diagonální hráčky Moniky Brancuské.
Ta by jeden recept jak na Američanky měla. Kvalitní servis. Ten v zápase proti Argentině, a dva a půl setu proti Slovinsku, českým hráčkám moc nevycházel.
„Hodně jsme to kazily. Ty servisy nebyly úplně nejlepší. Když je tým víc v pohodě, tak je ten servis mnohem jednodušší. Jakmile se začne vyhrávat, tak v ten okamžik je jednodušší podat lepší servis. Už jsme ukázaly, že dokážeme porazit kde koho. Potvrdily jsme si, že když dokážeme otočit zápas z 2:0 na 3:2, tak jsme české lvice a dokážeme to,“ věří týmu Branculská.
„Američanky jsou dobrý tým. Hrály jsme proti nim v Lize národů. Samozřejmě teď mají nové blokařky a smečařky. Uvidíme,“ říká na adresu úterních soupeřek kapitánka Michaela Mlejnková.
Ta nastupuje na pozici přihrávají smečařky, Jejím úkolem v útoku bude volit mezi rizikem a opatrností. „Mám zatměno před očima. Člověk nepřemýšlí a prostě jde za ranou. Ale musí změnit nastavení a jít chytřeji a zamotat soupeřkám hlavu,“ doplňuje česká kapitánka.
Zamotaná už je situace ve skupině D. K postupu nemusí českému týmu stačit ani výhra 3:0 na Spojenými státy americkými. Naopak, ani prohra nemusí znamenat definitivní konec.
Utkání proti Američankám začnou české hráčky v úterý ve 14:30 minut. Radiožurnál o něm bude informovat ve zpravodajských vstupech, Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.