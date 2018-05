České volejbalistky v Evropské lize porazily Slovensko i v odvetě

České volejbalistky vyhrály v Evropské lize i čtvrtý zápas bez ztráty bodu. V odvetě v Bratislavě porazily Slovensko 3:1 po setech 16:26, 25:16, 25:23 a 25:18, upevnily si první místo ve skupině C a přiblížily se postupu do Final Four.

