České volejbalistky v souboji o třetí místo v Grand Prix podlehly Německu

Českým volejbalistkám zůstala v závěrečném Final Four druhé divize Grand Prix v Ostravě až poslední čtvrtá příčka. Svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera prohrály v nedělním utkání o třetí místo navzdory velice vyrovnanému průběhu s Německem 1:3. Ostrava 17:45 30. července 2017

České volejbalistky podlehly v utkání o třetí místo Německu. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Jen s výjimkou druhého setu, který jasně ovládly domácí hráčky, bylo utkání vzácně vyrovnané a rozhodovaly ho detaily v závěrech jednotlivých sad. I když v té úvodní si Češky udržovaly těsný náskok, Němky se v koncovce výrazně zvedly zásluhou Lippmannové a získaly ho v poměru 25:23.

Pak se na české straně rozehrály zejména Kojdová s Toufarovou, Češky si ve druhé polovině setu vytvořily až sedmibodový náskok a zvítězily v něm přesvědčivě 25:17. Němky však byly postupně mírně lepší na podání, díky němuž si vypracovaly vítězné herní situace a po setech 25:20 a 25:23 slavily celkové vítězství.

Rozhodly maličkosti

„Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, který rozhodly opravdu maličkosti v koncovkách prvního a čtvrtého setu, které jsme shodně ztratili tím nejtěsnějším poměrem,“ konstatoval Pommer. „Výborný zápas odehrála Toufarová, ke které se přidala i Kojdová. Dobře jsme bránili na síti, ale největší rozdíl byl na servisu, kde nás tlačily. Nám pak v důležitých situacích ulítly jeden dva příjmy, což bylo rozhodující,“ dodal kouč.

I když českému celku se v Ostravě nepovedlo vyhrát ani jedno ze dvou utkání, trenér byl s jeho hrou spokojený. „Já jsem s tím, co jsme odehráli, spokojený. S ohledem na postavení soupeřů na žebříčku jsme chtěli bojovat a uhrát co nejvíce setů a pokusit se o vítězství. I když se to nepovedlo, celkově to hodnotím dobře. Byla to velice kvalitní příprava na kvalifikaci mistrovství světa, která nás čeká v dalším bloku,“ řekl Pommer.

Závěrečný turnaj druhé divize Grand Prix volejbalistek v Ostravě:

O 3. místo:

ČR - Německo 1:3 (-23, 17, -20, -23)

Sestava a body ČR: Vincourová 5, Purchartová 8, Strušková 11, Mlejnková 13, Kojdová 19, Toufarová 16, libero Dostálová - Kohoutová, Bednářová. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Německa: Lippmannová 26, Geertiesová 12.

Rozhodčí: Búdaja (Tun.), Ortiz (Dom. rep.). Čas: 113 minut. Diváci: 2000