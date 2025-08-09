České volejbalisty čeká třetí kvalifikační zápas o mistrovství Evropy. Zahrají si proti Norsku
Čeští volejbalisté v sobotu odehrají třetí ze čtyř zápasů evropské kvalifikace a pokud v Norsku zvítězí, mohou slavit postup na šampionát. Před odvetami jsou v čele tříčlenné skupiny C bez ztráty bodu. Duel v Arendalu začne v 17.00. Ve středu je potom čeká v domácím prostředí v Táboře Černá Hora.
Ze sedmi skupin postoupí na finálový turnaj vítězové a pětice nejlepších celků z druhých míst. Svěřenci Jiřího Nováka v první části kvalifikace loni v létě potvrdili roli favoritů a vyhráli v Černé Hoře 3:1 a doma s Norskem 3:0. Skupinu vedou o tři body právě před norskou reprezentací, které zatím nikdy ve vzájemných zápasech nepovolili ani set.
Kvalifikace o ME 2026 je dalším z vrcholů reprezentační sezony českého týmu, který v září čeká mistrovství světa na Filipínách.