Česko a národní sporty? ‚Ty úspěšné dostanou více peněz,‘ nastiňuje Milan Hnilička

Český sport pravděpodobně čeká kategorizace – budou vybrány takzvané národní sporty, které se budou podporovat více než ostatní, na druhé straně nepůjde o jejich vyřazení ze státní podpory. Vládní zmocněnec pro sport a poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička ve Dvaceti minutách Radiožurnálu zdůrazňuje, že sportovní výchovy dětí se diferenciace týkat nebude. Praha 21:30 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Chceme, aby se v Česku sportovalo, sport na této úrovni vnímáme jinak než vrcholový, chceme, aby se děti skrze sport profilovaly,“ říká Hnilička.

Do kategorizace národních sportů by mělo být vybráno 10 až 15 sportů, ty by pak měly být podpořeny v programech, které se týkají reprezentace České republiky směrem do světa. Netýkalo by se to ale svazů.

„Bavíme se o zvýšené podpoře až na vrchol ledovce, tam, kde jsou reprezentace a úspěšné sporty, tak tam přidat. Pokavaď se povede lobbovat u státu, že jsme organizovaní, tak pak do toho můžeme nalít více peněz,“ podotýká s tím, že právě to by mohla mít na starosti připravovaná Agentura pro sport.

Přehrát Dvacet minut Radiožurnálu Rozhovor s vládním zmocněncem pro sport a poslancem za hnutí ANO Milanem Hniličkou o národních sportech a také o Agentuře pro sport. Moderuje Marie Bastlová

Například lyžování je podle něj velmi drahý sport, a v oblasti starších žáků to začíná být pro rodiče tak nákladné, že plno talentů skončí. A právě v této fázi by měl vstoupit stát a zafinancovat zahraniční tréninky apod.

Po celé republice jsou také stovky sportovišť, které potřebují investice a opravy, a v přípravě je už seznam sportovišť menšího rázu. „Začínáme na bodě mrazu, snažíme se nalézt koncepci, která bude průhledná pro všechny,“ uzavírá.