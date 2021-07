Je to jako pohádka. Možná větší úspěch, než se dostat do NBA, řekl Satoranský po postupu na olympiádu

Čeští basketbalisté to dokázali. Jako jediní tuzemští zástupci kolektivních sportů se mohou těšit na start na olympijských hrách v Tokiu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak čeští basketbalisté reagovali na historický postup na olympiádu

A tak řvou radostí jako lvi čeští basketbalisté ještě před samotným závěrem finálového zápasu s Řeckem, mají obrovský náskok a už nejen oni ví, že si poprvé v samostatné historii zahrají olympijský turnaj.

„Je to úžasné, teď je hrozně těžké vyjádřit nějaké pocity, ale je to neuvěřitelné,“ popisuje své pocity nejlepší střelec utkání Patrik Auda.

„Ještě si to plně neuvědomuju, je to jako pohádka. Hodně emotivní vítězství, něco opravdu neuvěřitelného a už se samozřejmě čeká s oslavou v šatně,“ doplňuje ho jediný Čech se smlouvou v NBA a kapitán národního týmu Tomáš Satoranský.

Patrik Auda byl nejlepším střelcem proti Řecku:

Se svými spoluhráči z reprezentace před pár okamžiky dostali přímo na palubovce obří místenku do Tokia, pak se znovu sešli uprostřed hřiště k oslavám, které pokračovali nejen v šatně.

„Neuvěřitelné, tady ten moment, to je jako mistrovství světa v roce 2019, to si budu pamatovat a ještě nás čeká olympiáda. To bude neskutečné,“ říká Patrik Auda, který se do Japonska vrátí dřív, než sám čekal, protože působí v Jokohamě.

To rozehrávač Chicaga Bulls Tomáš Satoranský se do země vycházejícího slunce chystá jako spousta dalších poprvé, a už se do Tokia těší.

„Olympiáda, jak jsem vždycky říkal, pro mě byla jeden z největších zážitků a největší sen se tam dostat jako tým a to jsem si nikdy nepředstavoval ani v nejdivočejších snech. Možná větší úspěch, než se dostat do NBA.“ Přiznává po třetí výhře na olympijské kvalifikaci v řadě Tomáš Satoranský, který jako kapitán povede národní tým za 20 dní do úvodního duelu základní skupiny Her v Tokiu.

BORCI! Po 41 letech máme reprezentaci @cz_basketball na olympijských hrách! A to díky téhle úžasné partě! Hoši, děkujem! pic.twitter.com/bfZLnMZFw7 — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 5, 2021