Zápas s Izraelem je pro nás jako finále, popisuje souboj o postup basketbalové reprezentace Veselý

Boj o postup do play-off až do posledního zápasu pražské skupiny mistrovství Evropy čeká české basketbalisty. Jistotu osmifinále v Berlíně už mohli mít, jenže s Finy prohráli 88:98, i když se do sestavy zase vrátil Tomáš Satoranský. O úspěchu nebo neúspěchu Ginzburgova výběru na domácím Eurobasketu tak rozhodne závěrečný duel ve skupině s Izraelem. Praha 10:21 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Veselý a Ondřej Balvín | Foto: Václav Mudra/ ČBF

„Jsme si vědomi toho, že ve čtvrtek máme zápas o postup. Je to pro nás v podstatě finále,“ říká pro Radiožurnál před závěrečným čtvrtečním duelem ve skupině s Izraelem Jan Veselý. A uvědomují si to všichni čeští basketbalisté po prohraném zápase na domácím Eurobasketu s Finskem 88:98. Výhra už je mohla posunout do play-off.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české basketbalisty a trenéra Ronena Ginzburga před zápasem o postup

„Nechali jsme je rozstřílet na začátku zápasu,“ dodává Veselý. A to tak, že jediný Fin v NBA Lauri Markkanen nasázel Čechům 34 bodů a doskočil deset míčů. Právě na něm se sedm minut před koncem Veselý vyfauloval, když mu během relativně chvíle odpískali sudí tři osobní chyby.

„Nechceme si stěžovat na rozhodčí, protože to není o tom,“ vysvětluje nejvyšší muž na české soupisce Ondřej Balvín, který při malé sestavě Finů dostal příležitost od kouče Ginzburga až ve druhém poločase a byl nejen kvůli svým 217 centimetrům hodně vidět. To už ale bylo pozdě.

Třetí prohra ze čtyř zápasů. Basketbalisté na mistrovství Evropy nestačili na Finsko Číst článek

„Nezačali jsme dobře. Pořád jsme je naháněli a když už jsme se přiblížili, tak dali klíčové střely. Ale takový je život. Věřím, že příště už vyhrajeme a postoupíme do Berlína,“ věří Ronen Ginzburg, izraelský trenér s českým pasem, který bude své svěřence připravovat na čtvrteční duel s výběrem jeho rodné země, kde se rozhodne, který z týmů projde dál.

„Bude to podobné jako mistrovství světa nebo kvalifikace o olympiádu. Zatím jsem klíčové duely vždycky zvládli, takže snad zvládneme i tuhle bitvu. Teď už to není o talentu, ale o tom, kdo to bude chtít víc urvat,“ dodává Ondřej Balvín, pivot české mužské basketbalové reprezentace, která na turnaji zatím rozhodně nezáří jako v minulosti a bude ve čtvrtek bojovat o přežití.