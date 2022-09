Máme dobré obránce, věří svým spoluhráčům z reprezentace Peterka před zápasem proti Finsku

Česko - Finsko, to je tradiční obsazení hokejových bitev, ale v úterý odpoledne se tyto země utkají v důležitém basketbalovém zápase na Mistrovství Evropy. Finové si na rozdíl od Čechů poradili s Polskem, a tak domácí tým nečeká nic jednoduchého. A přestože se bude hrát v Praze, tak i Seveřané budou mít v areně velkou podporu. Praha 11:48 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Tomáš Kyzlink, Martin Peterka, Jiří Veselý, David Jelínek a Vít Krejčí | Foto: Václav Mudra/ ČBF

Okolo pěti tisíc Finů si přijelo do Prahy užít zážitek z Eurobasketu. Tradiční skandování Suomi - Suomi je v o2 areně slyšet dost často.

Nejčastěji finští fanoušci aplaudují po koších Lauriho Markkanena. To je největší finská hvězda, která už pět let hraje v NBA a dává tam přes 15 bodů na zápas. Pivot Martin Peterka věří, že ho česká obrana může zastavit.

„Myslím, že na to máme dobré hráče. Máme dobré obránce, máme Veselku, který je myslím jeden z nejlepších obránců v Evropě, Martin Kříž je taky určitě dobrý obránce a další. I v minulosti párkrát ukázali, že se umíme na hvězdu soupeře připravit,“ myslí si Peterka.

Ještě konkrétnější obranný plán nastínil Tomáš Kyzlink. „Budeme potřebovat určitě vypomáhat, popřípadě ho zdvojovat, pak následné rotace na jejich střelce. To, když se nám povede pokrýt, tak bychom mohli zvítězit,“ říká Kyzlink.

Finský basketbal ale není jen o Markanenovi, tento tým si zakládá hlavně na skvělé střelbě z dálky a svým kolektivním pojetím už letos v létě dosáhli na jeden významný cíl, o kterém dobře ví Jaromír Bohačík.

„Musím říct, že s mi líbí, jak hrajou. Mají dobrý tým a není náhodou, že jsou první z Evropy, kteří postoupili na světový šampionát. To samo o sobě svědčí. Vzhledem k tomu, že to byly nedávné zápasy, kterými to vybojovali, tak má tým sílu.“

Stejná statistika

Oba týmy půjdou do zápasu s bilancí jedné výhry a dvou proher. Češi svého vítězství dosáhli proti Nizozemsku, které se taky jako Finsko hodně spoléhá na střelbu trojek.

„Když budeme hrát jako první poločas, tak by nám mohl sedět každý soupeř. Pokud jako druhý poločas, tak s nimi budeme mít velké problémy. Oni jsou dobří střelci a na nás bude to, aby měli ty střely co nejtěžší, protože pak mohou mít den, kdy dají všechno a nemůžeme spoléhat na to, že se netrefí, to by byla cesta do záhuby. Obrana je základ,“ doplňuje kapitán českého týmu Vojtěch Hruban.

Obranu každopádně musí Češi zlepšit, protože na turnaji zatím dostávají skoro 87 bodů na zápas, což je v evropském basketbale příliš.

Utkání Česko - Finsko začne v 17.30 a Radiožurnál sport ho odvysílá v přímém přenosu.