Volejbalisty čekají v osmifinále mistrovství Evropy olympijští vítězové z Francie s hvězdným Ngapethem

„Jestli Itálie byla skvělý soupeř, tak Francie bude ještě lepší. Budu rád, když si proti nim budu moci zahrát,“ porovnává pro Radiožurnál posledního soupeře v základní skupině a zlaté medailisty z Tokia mladý blokař Josef Polák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České volejbalisty čeká v Ostravě osmifinále mistrovství Evropy. A soupeře mají toho vůbec nejsilnějšího, čerstvé olympijské vítěze Francouze. Stát proti výběru trenéra Jiřího Nováka bude stát také nejlepší volejbalista současnosti Earvin Ngapeth

A právě na výkon proti Itálii budou chtít čeští reprezentanti navázat.

„Je jasné, kdo je v tom zápase favorit. Když k tomu ale přistoupíme tak, jak jsme přistoupili k zápasům ve skupině, kdy jsme hráli s papírově silnějším soupeřem, tak se nebudeme mít za co stydět,“ pokračuje univerzál českého týmu Jan Hadrava.

Trenér Jiří Novák, který sám jako hráč působil ve Francii v týmu Paris Volley 13 let, doufá, že najde ve hře soupeře momenty k zaskočení.

„Bude to těžké. Zase nejsou úplně tak vysocí, hrajou občas ležérně. Uvidíme, třeba jsme si zjednali respekt, vletí na nás a pak už to bude o tom, jestli to ustojíme, nebo ne. Nikdo není neporazitelný, musíme do toho jít,“ říká Novák.

Fenomén Ngapeth

Před čtyřmi lety český tým dokonce na mistrovství Evropy Francii ve stejné fázi soutěže vyřadil.

Čeští volejbalisté na Itálii nestačili, v osmifinále mistrovství Evropy je čeká Francie Číst článek

„V klíčových momentech týmy z nejlepší světové desítky chyby tolik nedělají, pohlídají si to a kádr mají tak široký, že je to těžké. Sice nám to může pomoct, ale když budeme bojovat, rvát se o každý balon a předvádět skvělý sport, tak můžeme být spokojení. A když budeme takhle hrát, tak se nám volejbalový pánbůh odmění,“ pokračuje Hadrava.

Na straně soupeře září patrně nejlepší volejbalista současnosti Earvin Ngapeth. Zablokovat ho bude těžký úkol. Chystá se na něho třeba blokař Josef Polák.

„Je to jeden ze světových hráčů. Rozhodně bych byl moc šťastný, kdyby se mi to povedlo. Ale uvidíme,“ doplňuje Polák.

Zápas Česko – Francie začne v Ostravě v 19 hodin a celý ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.