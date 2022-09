I kdybychom nastoupili proti mému synovi, budu chtít vyhrát, říká trenér basketbalistů Ginzburg

České basketbalisty čeká na závěr pražské skupiny mistrovství Evropy zápas o všechno. V přímém souboji o postup do berlínského osmifinále budou od 17.30 hostit v aréně v pražské Libni Izrael. Trenér Ronen Ginzburg tak bude stát poprvé v kariéře na lavičce proti své vlasti. Jen vítěz postoupí do play-off. Praha 12:24 8. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ronen Ginzburg | Foto: Václav Mudra/ ČBF

Poprvé v kariéře povede trenér Ronen Ginzburg české basketbalisty proti domovské Izraeli a na závěr skupiny v Praze půjde o postup mezi 16 nejlepších týmů evropského šampionátu.

Poslechněte si, jak se izraelský trenér české reprezentace Ronen Ginzburg těší na zápas proti Izraeli

„Je to speciální, protože budu poprvé v životě koučovat český národní tým proti Izraeli. Ale až začne zápas, tak už se o tohle nestarám. I kdybychom nastoupili proti mému synovi, budu chtít vyhrát. Takže speciální to bude jen do úvodního rozskoku,“ říká osmapadesátiletý trenér českých basketbalistů - izraelský rodák - Ronen Ginzburg, který má od roku 2020 také český pas.

Jeho svěřenci mají na domácím Eurobasketu zatím jedinou výhru ze čtyř utkání a proto teď musí pro postup do play off bezpodmínečně vyhrát.

„Víc pod tlakem jste v normálním životě než v basketbalu. Tahle generace už pro Česko něco dokázala, ale ano chtěli jsme aspoň o jedno vítězství víc, nejsme v nejlepší formě z mnoha důvodů,“ říká Ginzburg.

Za ten hlavní trojnásobný vítěz české ankety Trenér roku – první a stále jediný zahraniční – považuje komplikace spojené se zraněním lídra Tomáše Satoranského.

Z Izraele do Nymburka

Ronen Ginzburg přišel do Česka v roce 2006 jako nový asistent do Nymburka, ve kterém se o pět let později stal hlavním koučem. Byl u sedmi triumfů v lize i poháru. Českou mužskou basketbalovou reprezentaci převzal v roce 2013.

Dovedl ji na MS 2019 v Číně k šestému místu, o dva roky později z kanadské kvalifikace na olympiádu a v Tokiu k deváté příčce.

„Izrael opouštěl jako velmi průměrný trenér, tehdy nikdo netipoval, že by se mohl zařadit po bok takových trenérských legend jako David Blatt nebo třeba Pini Gershon. Takže jeho úspěchy tady byly dost překvapivé. Znali jsme jen Pavla Nedvěda a český fotbal, ale basketbal ne. Udělal si v Česku jméno a získal v Izraeli respekt. Je hodně vidět třeba i v televizi, ne každý den ale často,“ popisuje jeden z izraelských novinářů, který se představí jako Omri z největší izraelské sportovní televize.

Jestli se Ginzrgovi teď povede podruhé postoupit s českými basketbalisty do play off ME, se dovíte z přímého přenosu na Radiožurnálu Sport. Poslední zápas Čechů v pražské skupině Eurobasketu proti Izraeli začíná v 17.30.