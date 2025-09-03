Basketbalisté zakončili evropský šampionát další prohrou, Lotyšům podlehli rozdílem třídy 75:109

Čeští basketbalisté při svém loučení s mistrovstvím Evropy v Rize utrpěli debakl s domácím Lotyšskem 75:109 a prohráli i pátý zápas na turnaji. Nejlepšími střelci týmu kouče Diega Ocampa byli s 11 body Vít Krejčí, Martin Peterka a Ondřej Sehnal. Za vítěze zazářili shodně s 20 body bratři Dairis a Davis Bertansové.

Pro český tým byla dnešní porážka nejvyšší od srpna 2022, kdy prohrál v kvalifikaci mistrovství světa ve Francii 60:95

Bez vítězství skončili Češi naposledy v roce 2007 ve Španělsku, kde odehráli jen tři duely. Potom se po dvou absencích vrátili na EuroBasket až roce 2013 a od té doby mezi elitou nechyběli.

Pro český tým byla dnešní porážka nejvyšší od srpna 2022, kdy prohrál v kvalifikaci mistrovství světa ve Francii 60:95. Na velké mezinárodní akci vyšší rozdílem neuspěl naposledy v červenci 2021 na olympijských hrách v Saitamě s USA (84:119).

Lotyšsko - Česko 109:75 (30:24, 58:44, 86:56)

Nejvíce bodů Lotyšska: Dairis Bertans a Davis Bertans oba 20, Porzingis a Šmits oba 16.

Sestava a body Česka: Krejčí 11, Sehnal 11, Kříž 4, Zídek 2, J. Bohačík - Peterka 11, Martin Svoboda 10, Bálint 9, Křivánek 7, Kyzlink 5, Kejval 4, Hruban 1.

Fauly: 16:22. Trestné hody: 20/12 - 15/8. Trojky: 17:11. Doskoky: 41:27.

