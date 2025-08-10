Česko slaví první medaili ze Světových her. Orientační běžec Křivda vybojoval v Číně stříbro
O první medaili pro českou výpravu na Světových hrách v neolympijských sportech v Číně se postaral orientační běžec Tomáš Křivda. Ve sprintu skončil druhý, na vítězného Belgičana Yannicka Michielse ztratil 16 sekund. Křivda o příčku vylepšil umístění z minulých Světových her v Birminghamu. Medaili získají opět také inline hokejisté, kteří v neděli postoupili do finále, a to již potřetí za sebou.
Před třemi lety v USA Češi získali tři stříbra a tři bronzy, z nichž jeden vybojoval právě Křivda. Na další cenný kov útočil již v pátek, ale závod nedokončil. Podle Českého olympijského týmu si prožil ve městě Čcheng-tu příběh doslova ze dna do nebe.
„Na střední trati orienťáku bojoval o zlato, ale v brutálních podmínkách čínského pole, kde se museli závodníci potýkat s vlhkostí, vedrem, ale i nebezpečnou faunou a flórou, závod nedokončil. Vše si ale vynahradil ve sprintu, když do cíle dorazil 16 vteřin za vítězným Belgičanem Michielsem a má tak vytouženou stříbrnou placku,“ uvedl Český olympijský tým na facebooku.
Zlato nebo stříbro přidají inline hokejisté. V semifinále porazili Namibii 3:1 a mohou navázat na titul z roku 2017 či zopakovat druhou příčku z Birminghamu. Jejich posledním soupeřem budou stejně jako před třemi lety Američané.
Světové hry se pod záštitou Mezinárodní asociace Světových her (IWGA) konají od roku 1981 vždy v roce po olympijských hrách. V čínském městě Čcheng-tu budou probíhat ještě týden do 17. srpna. Dosud nejúspěšnější z českého pohledu byly Světové hry v roce 1997 v Lahti, kde čeští sportovci získali 13 medailí s bilancí 5-4-4.