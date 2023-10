Softball se vrátí v roce 2028 na olympiádu. ‚Účast Češek v Los Angeles je reálná,‘ říká šéf svazu Waage

Naposledy před 11 lety byl český ženský tým na letní olympiádě a není vůbec jisté, že se některý dostane příští rok do Paříže. Kolektivní sporty obecně v Česku co do vrcholných výsledků zaostávají za individuálními, ale to by chtěly změnit softballistky. Jejich disciplína se totiž vrací do programu her pro rok 2028 a před poslední olympiádou v Tokiu nebyly daleko od postupu. Praha 12:11 17. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České softballistky na mistrovství světa 2019 | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Úspěch to není, protože jsme se na tu olympiádu nedostaly. Myslím si ale, že ostudu jsme neudělaly,“ povídala před čtyřmi lety na olympijské kvalifikaci v nizozemském Utrechtu teď už bývalá reprezentantka Tereza Jakešová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si šéfa českého softballu Gabriela Waageho

„Věnovali jsme tomu spoustu času. Část hráček pravděpodobně ukončí kariéru, než přijde další možnost zabojovat o olympiádu,“ doplnil ji tehdy trenér národního týmu Vojtěch Albrecht.

Ten už tehdy věděl, že hry v Paříži budou bez softbalu, a tušil, že se Spojené státy následně pokusí tento sport do programu vrátit. To se organizačnímu týmu z Los Angeles povedlo, a tak mezinárodně velmi úspěšný, i když amatérský český tým může opět bojovat o historickou účast.

Softball je opět olympijským sportem! Mezinárodní olympijský výbor dnes potvrdil jeho zařazení do programu #LA2028 https://t.co/g79bDnG0OG — Czech Softball (@czechsoftball) October 16, 2023

„Účast je určitě reálná. Byli jsme kousek od postupu v roce 2019. Ten tým prošel velikou generační obměnou, takže věřím, že by tato generace hráček mohla do roku 2026 nebo 2027 dobře dorůst,“ přibližuje šéf českého i evropského softbalu Gabriel Waage, který je aktuálně v Tokiu na světovém šampionátu kadetek – tedy dívek do 15 let.

Mistryně Evropy do 18 let

Z této kategorie ještě pravděpodobně nikdo do následující olympijské kvalifikace nezasáhne, ale mezi o něco staršími dívkami by to mělo být naopak.

„V letech 2021 a 2023 vyhrál dívčí tým do 18 let mistrovství Evropy. Vnímám tuto generaci jako poměrně silnou. Pokud se nám podaří vytvořit pro ně program a konfrontaci s nejlepšími světovými týmy, tak věřím, že tato generace na olympiádu doputuje,“ říká Gabriel Waage.

Počet softbalových týmů na hrách v Los Angeles se ještě dolaďuje, ale mluví se o osmi, což by bylo o dva víc než v Tokiu a také to by mohlo pomoct českým ženám, které patří mezi nejlepší evropské celky a ve světovém žebříčku jsou dlouhodobě v elitní světové desítce.