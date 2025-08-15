Čeští basketbalisté prohráli se Srbskem vysoko 84:113. Jokič si připsal 12 bodů

Čeští basketbalisté podlehli na přípravném Supercupu v Mnichově favorizovanému Srbsku 84:113. Nezabránil tomu ani 12 body Martin Kříž. Na straně vítězů zazářil s 20 body Bogdan Boganovič a hvězdný Nikola Jokič si připsal 12 bodů, šest asistencí a čtyři doskoky. V sobotu se Češi utkají od 18:30 o 3. místo s Tureckem, které podlehlo domácímu Německu 71:73.

Nikola Jokič nastřílel proti Čechům 12 bodů (archivní foto)

Nikola Jokič nastřílel proti Čechům 12 bodů (archivní foto)

Češi bez lídra Tomáše Satoranského, který má potíže se zády a na turnaj neodcestoval, se za první tři minuty a 47 sekund prosadili jen jednou díky trojce Tomáše Kyzlinka a Srbové vedli už 14:3. Náskok favorita vyšplhal dvakrát v první čtvrtině už na 13 bodů. Na české straně snižoval jen Kříž, který zaznamenal šest bodů, než se přidal úspěšnou střelou z perimetru Martin Peterka.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny díky trojkám Richarda Bálinta a Ondřeje Hanzlíka snížil český tým na 24:29. Srbové opět odskočili pasáží 9:3 a vedli o 11 bodů, ale z dálky se trefili Jan Zídek s Vítem Krejčím a kapitán Vojtěch Hruban snižoval na 40:47.

Ke konci druhé desetiminutovky Srbsko šestibodovou sérií získalo dosud nejvyšší vedení 59:45, trojkou snížil Hruban, ale první polovinu uzavřel teprve svým druhým košem v utkání Jokič.

Jenže druhý poločas začal trojkou kapitán Bogdanovič, který stihl v tom prvním 15 bodů, a po koších Nikoly Joviče a Filipa Petruševa vedli Srbové už o 20 bodů. A náskok nadále navyšovali. Díky šesti bodům Jokiče a koši Aleksy Avramoviče už to bylo 80:54. Z opětovné ztráty 26 bodů zmírnil stav pěti body za sebou Ondřej Sehnal, jenže Srbové opět dokázali odskočit.

Po dunku Nikoly Milutinova, trojkách Nikoly Topiče a Vanji Marinkoviče a šestce Avramoviče vedli už o 34 bodů. Češi odpověděli: trefami z perimetru Hanzlíka a Zídka, trestným hodem Petra Křivánka i koši Kříže a snížili na 82:107. Srbové ale rozdíl ještě zvýšili.

