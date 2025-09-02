Zklamání je obrovské, neskrývá Krejčí dojmy ze čtvrté prohry na mistrovství Evropy. Lotyšsko nevypustí
Česká basketbalová reprezentace na mistrovství Evropy prohrála se Srbskem 60:82 a už nemůže postoupit ze skupiny. Za první čtvrtinu dali Češi v Rize jen pět bodů. Vít Krejčí v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že Srbové využívali hlavně rychlých protiútoků.
Vítku, máte v ledu zabalené zápěstí, co se vám stalo?
Je to už ze zápasu s Tureckem, kdy jsem spadl na ruku a dnes jsem tam uklouzl na mokrém místě a spadl na to znovu. Bude to ale dobré.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, co říkal basketbalista Vít Krejčí po prohře se Srbskem na mistrovství Evropy
Padla tam jedna trojka, byla to ta nejtěžší. Před tím tam ty volné střely nepadly. Je to pro vás tady zakleté?
Já měl vždy největší problém s volnýma trojkama, kterých jsem měl spoustu a musím na tom pracovat. Je to víc psychologická věc, protože u těch nejtěžších střel se cítil vlastně nejlépe, protože tam mám tu největší rychlost.
Co se stalo v úvodu? Pět bodů za první čtvrtinu, Srbové pak už mohli polevit.
My jsme nedali pár lehkých střel, oni nám z toho běhali do rychlého protiútoku a šli pak jedna na nula. To pro nás byl základ, ale pak myslím, že jsme dobře bojovali.
Už nemůžete postoupit, tak jak velké to je zklamání, protože i s těmi absencemi se sem jelo asi bojovat o čtvrté místo ve skupině?
Zklamání je to obrovské, ale musíme si z toho vzít to pozitivní, poučit se a nenechat se s tím zkazit. Pracovat do budoucnosti a doufat, že to budeme posouvat dál.
O co tedy půjde s Lotyšskem a co byste si chtěli vyzkoušet? Jak k tomu přistoupíte?
Přistoupíme k tomu stejně, jako kdyby to byl zápas o postup. Připravíme se na to co nejlépe, ať si z toho zápasu odneseme víc, než kdybychom to jen pustili.