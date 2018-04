Česko usiluje o pořádání ME v judu v roce 2020. 'To by bylo nejvíc, co bych si mohl přát,' říká Krpálek

Na právě probíhajícím mistrovství Evropy v judu panuje výborná atmosféra a možná to podobně bude vypadat v Praze na jaře 2020, kdy bude vrcholit olympijská kvalifikace.

„Hrozně bych si přál, abych během své kariéry startoval na mistrovství Evropy v Praze. Kdyby to vyšlo právě v olympijském roce, tak by to bylo nejvíc, co bych si mohl přát,“ říká olympijský vítěz Lukáš Krpálek, kterému bude v roce 2020 stále teprve 29 let. Přání se mu může splnit v neděli, kdy výkonný výbor Evropské judistické unie o pořadateli rozhodne.

„Uvidíme, jak to dopadne. I když si myslím, že máme dost velké vyhlídky,“ předpokládá předseda českého svazu Jiří Dolejš.

O pořadatelství podle něj stojí také Rumunsko, Srbsko a Rusko. Český svaz má ovšem silné argumenty - především O2 Arenu nebo několik ocenění pro nejlepšího pořadatele Světového poháru či mládežnických turnajů. Rozpočet by se měl vyšplhat na 65 milionů korun, ze kterých přes 40 milionů nedávno garantovala vláda.

„Kdybychom nevěřili ve vlastní síly a kdybychom nevěděli, že máme kvalitní pořadatelský organizační tým, reprezentaci a stoupající úroveň juda, tak bychom do toho nešli,“ říká Dolejš.

Mistrovství v Praze by si přál i nejzkušenější český reprezentant Pavel Petřikov, který má za sebou už dvanáct evropských šampionátů. I když zatím netuší, jestli si kariéru prodlouží právě až do roku 2020.

„Česká republika by určitě byla výborným pořadatelem. Myslím si, že můžeme vidět, jak jsou organizované dorostenecké nebo juniorské turnaje, popřípadě Světový pohár, který je v Praze každý rok,“ říká Petřikov.

U nás bylo judistické mistrovství Evropy pouze jednou, a to v roce 1991.

