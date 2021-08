České volejbalistky na evropském šampionátu podruhé prohrály. Trápila je vysoká polská smečařka

České volejbalistky prohrály na mistrovství Evropy s Polskem 1:3 na sety. V šestičlenné základní skupině, ze které postoupí do osmifinále čtyři nejlepší týmy, si tak připsaly druhou porážku. Po prvním vyhraném setu českého týmu nastartoval obrat polských volejbalistek výkon Magdaleny Stysiakové. Plovdiv (Bulharsko) 11:31 22. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češky teď mají den volna na to, aby se přichystaly na klíčový duel s Řeckem (ilustrační foto) | Foto: Yegor Aleyev | Zdroj: Reuters

Češky vstoupily do utkání s favoritem nebojácně a polský trenér Jacek Nawrocki si tak musel velmi brzy vzít hned dva oddechové časy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České volejbalistky si připsaly druhou prohru na evropském šampionátu. Poslechněte si příspěvek Jana Kodeta

„První set byl od nás hodně dobrý. Myslím si, že jsme Polky zaskočily,“ hodnotila duel pro Radiožurnál Sport česká kapitánka Andrea Kossányiová.

Dominantní smečařka

Češky sice vyhrály první set, pak ale na palubovce začala řádit 202 centimetrů vysoká Polka Magdalena Stysiaková. „Potom trenér Narwocki vystřídal a Stysiaková nám trochu ukázala, jak se hraje volejbal,“ popisuje Kossányiová.

Smečařka Michaela Mlejnková dodává, že překonávat tak vysokou volejbalistku nebylo vůbec snadné. Stysiaková si v utkání nakonec připsala 24 bodů. „Je to těžší, blok tam je vyšší a ona občas přes bloky jde. Myslím si, že párkrát jsme jí dobře nadrazily. V jednu chvíli mi přišlo, že hrajeme jen proti ní, takže to bylo trochu frustrující,“ vysvětluje.

„Hlavní rozdíl byl na servisu, kde jsme si nepomohly a neodtáhly jsme je od sítě. Tím pro nás bylo těžší je ubránit, protože měly dobře přihráno,“ viděla hlavní důvody porážky s Polskem Michaela Mlejnková.



Češky teď mají den volna na to, aby se přichystaly na klíčový duel ve skupině s týmem Řecka. „Musíme do toho najet od začátku. Je to pro nás důležitý zápas. Nemáme na co čekat a na co šetřit síly, takže do toho půjdeme naplno,“ vyhlíží nadcházející utkání česká smečařka Michaela Mlejnková.