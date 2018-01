Českou závodnici na Dakaru zradila technika. 'Přece neskončím kvůli takové kravině,' říká Roučková

„Totálně rozbitý,“ komentovala Olga Roučková v cíli svůj stroj. První Češka na čtyřkolce na Rallye Dakar měla ve třetí etapě kuriózní technický problém. V polovině měřeného úseku jí prasklo lanko plynu, takže nemohla ovládat rychlost stroje. To ji ale nezastavilo a vymyslela jednoduché provizorní řešení, které vysvětlila dakarskému reportérovi Radiožurnálu Janu Říhovi. San Juan de Marcona/Peru 15:48 9. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První Češka na Dakaru na čtyřkolce Olga Roučková. | Foto: Jan Říha

Olgo, vy jste nekroutila plynem, ale tahala jste za nějaké lanko. Co se stalo?

Na stopadesátém kilometru mi praskl plyn. Říkala jsem si, že přece neskončím kvůli takové kravině. Vytáhla jsem lanko, udělala jsem si takovou smyčku, dala si to na palec a řekla jsem si, že jsem osm let jezdila na čtyřkolce na palec, tak to přece dám. Ale jet takhle 350 kilometrů je likvidační...

Je to náročný Dakar, říkají i stabilní účastníci tohoto závodu. Pro vás je to první Dakar na čtyřkolce. Jak to vidíte vy a jak to dáváte?

Mně se to strašně líbí a hrozně se těším na zítřek. Doufám, že dáme do kupy ruku, protože ta mě hodně bolí, nebudu machrovat. Čtyřkolka je ale na duny dělaná, takže já si to užívám.

Ruka vás bolí z toho plynu?

Ano, z toho plynu. Je to nepřirozený pohyb. Zkuste si jet 350 kilometrů na palec a ještě když k tomu musíte přemýšlet nad tím, že nesmíte kroutit plynem, protože se to celé protáčí.

Na Dakaru jste dáma mezi pány. Všímají si ostatní na čtyřkolce první Češky?

Všímají, protože já jedu opravdu o hodně vzadu. Ale vůbec se za to nestydím, protože jsem ráda, že dojíždím. Pomáháme si tam všichni a je jedno, jestli je to holka nebo chlap. Dneska mě zase tři chlapi vytahovali z takového kaňonku. Chlapi pomáhají, jsou úžasní.

Hledám tu žirafu, kterou máte jako talisman. Máte ji ve stanu?

Teď je ve stanu, ale včera a předevčírem se mnou jela v camelbacku. Možná si ji tam narvu znova pro štěstí.