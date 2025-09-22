Vysoká výhra a jisté čtvrtfinále. Čeští baseballisté na mistrovství Evropy deklasovali Švédsko 10:0

Čeští baseballisté porazili na mistrovství Evropy Švédsko 10:0 a zajistili si v základní skupině A druhé místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Pondělní duel vyhráli v Rotterdamu rozdílem po osmi směnách. Čtvrtfinále sehrají ve čtvrtek proti třetímu ze skupiny B, nebo druhému celku ze skupiny C.

Tým trenéra Pavla Chadima ukončil skupinu stejně jako Německo a Španělsko s bilancí dvou výher a jedné porážky. Oproti Španělům má však v minitabulce lepší skóre. To si Češi proti obhájcům titulu zajistili díky nedělní výhře 9:1. Na mistrovství dosud neuspěli jen v úvodním duelu s Němci, s nimiž prohráli 1:8.

Češi plnili proti Švédům od začátku roli favoritů. V prvních třech směnách získali po bodu, úspěšné pro ně doběhli Milan Prokop, Marek Krejčiřík a William Escala.

Snahu soupeře eliminoval nejprve na nadhazovačském kopci Jeffrey Barto, později na něj navázali Lukáš Hlouch a Filip Čapka. Chadimův výběr zlomil odpor soupeře v šesté směně, kdy přidal dalších šest bodů. V osmém inningu doběhl pro jubilejní desátý bod opět Escala a duel byl poté ukončen.

