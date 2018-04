Český basketbalový rozhodčí je hvězdou i v zámoří, vede v anketě o největšího hlupáka

Jen čtyři čeští basketbalisté si do dnešního dne zahráli v NBA. Hvězdou zámoří se teď stal další Čech a to aniž by se na rozdíl od kvarteta Zídek, Welsh, Veselý a Satoranský objevil na palubovce. Český rozhodčí Zdeněk Kučera, který teatrálně přihrál svůj pád po domnělé inzultaci od Srba Čohadareviće v zápase mezi Opavou a Olomouckem, je nyní hvězdou zámořské ankety o největší hlupáka. Praha 17:24 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Incident mezi Čohadarevičem a rozhodčím Kučerou | Zdroj: Repro ČT

Spíš než inzultace to ale vypadalo jako nasimulovaný pád. Předčasně ukončený zápas se pak dohrával. Bizarní situace si všimli i v zámoří a zařadili ji v poslední epizodě pořadu Shaqtin' A Fool do soutěže o největšího hlupáka.

The latest edition of #Shaqtin pres. by @hotelsdotcom features slips, slides and a referee flop! pic.twitter.com/DH7AaTr3EL — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 20 April 2018

Pro Stanislava Kučeru hlasovalo zatím třikrát víc lidí než pro druhého v pořadí Karla-Anthonyho Townse z Minnesoty. Český rozhodčí zatím získal 58 % všech hlasů.

Radiožurnálu se podařilo získat vyjádření Stanislava Kučery, který by dnes asi situaci řešil jinak.

„Nezlobte se, ale já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Samozřejmě s odstupem času nějaký názor mám, ale nechtěl bych se k tomu vyjadřovat,“ řekl Kučera.

Místopředseda České basketbalové federace Jiří Zídek strávil v NBA tři sezóny a ví, že podobná videa se v dnešní době internetem rychle šíří a nedělají českému basketbalu dobrou reklamu.

„Je to bizarní. Moc nevím, co bych k tomu řekl. Je to ostuda a moc rozpitvávat to ani nejde,“ uvědomuje si Jiří Zídek.