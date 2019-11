Olympiáda pro mě byla vždy něco nedosažitelného, říká Satoranský před kvalifikačním losem

Rozehrávač českého týmu má sice plnou hlavu zápasů v NBA, ale s kým se český tým v létě příštího roku utká o postup na olympijské hry v Tokiu si ujít nenechá. Šesté místo z nedávného šampionátu v Číně si ani nestihl pořádně vychutnat.

„Tím, že jsem hned naskočil do NBA a do nového týmu, tak jsem tu kapitolu trochu uzavřel a moc jsem nad tím nepřemýšlel,“ přiznává mezi zápasy v NBA nejlepší český basketbalista současnosti Tomáš Satoranský. Neměl vůbec čas si úspěch ze šampionátu vychutnat. Na rozdíl od reprezentantů působících na domácí scéně.

„Když si na to vzpomenu, tak si samozřejmě uvědomuji, že to byl obrovský úspěch na takto velké scéně skončit na šestém místě, když to byla naše první historická účast.“

Vidina olympiády ho ale ani v Chicagu neponechá v klidu. Přál by si být součástí tohoto sportovního svátku.

„Pro mě to bylo vždy něco nedosažitelného, ale tím, že si v posledních letech plníme basketbalová přání, tak si říkám, proč by se to nemohlo podařit. Už je to naše druhá kvalifikace o olympiádu a snad se nám podaří načasovat formu, protože to je na tom úplně nejtěžší,“ uvědomuje si Tomáš Satoranský a věří, že Češi mohou mít v boji o olympiádu šanci.

Dozrává generace kolem něj. Tým má zkušenosti. A velkou chuť znovu oslovit, podobně jako při šampionátu, celý národ.

„Zkušenosti už z mezinárodní scény máme. Po tom podařením mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy 2015 ve Francii a Lotyšsku, takže máme i sebevědomí. Snad nám přibudou nějaké mladší ročníky, jako třeba Víťa Krejčí, který má velice slibnou budoucnost.“

Navíc tým může posílit ještě opora tureckého Fenerbahce Istanbul Jan Veselý. Naopak konec reprezentační kariéry oznámil jeden z klíčových mužů reprezentační sestavy Pavel Pumprla.

„Ještě bych to neuzavíral. Pumprla říkal, že se přemluvit nenechá, ale to bylo těsně po mistrovství a myslím, že ta vidina olympiády ho ještě přemluví,“ říká Tomáš Satoranský. V ženevském sídle mezinárodní basketbalové federace FIBA začne losování kvalifikace ve 14 hodin.