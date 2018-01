Český běžec Paloncý vyhrál 'nejbrutálnější závod v Británii'. 460 km zvládl za necelých 110 hodin

Český extrémní běžec po triumfech v letech 2014 a 2015 potřetí vyhrál více než 460 kilometrů dlouhý závod Spine Race, který je označován jako „nejbrutálnější v Británii“. Paloncý je prvním trojnásobným vítězem závodu a zároveň prvním člověkem, který Spine Race alespoň pětkrát dokončil. Kirk Yetholm/Skotsko 18:57 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Extrémní běžec Pavel Paloncý v cíli závodu Spine Race. | Zdroj: Facebookový profil Pavel Paloncy.

„Je to krásný pocit, být znovu tady,“ radoval se Paloncý, když ve čtvrtek večer dorazil do cíle ve skotské vesnici Kirk Yetholm před druhým Švýcarem Simonem Gfellerem a třetím britským závodníkem Johnem Knappem.

Celkem strávil na cestě český dobrodruh téměř 109 hodin a 50 minut.

„Upřímně jsem rád, že už je to za mnou. Bylo to dlouhé, ale tak je to pokaždé. Každý Spine Race, který jsem absolvoval, byl jiný,“ řekl Paloncý.

Letošní podmínky závodu byly jedny z nejhorší za poslední roky. Ve středu v noci musel být závod do konce na čas přerušen. Díky vánicím a silnému větru tak Spince Race dostál svému přízvisku „nejbrutálnější v Británii“.

„První čtyři části byly velmi rychlé, překonávali jsme rekordní čas a vypadalo to, že bychom mohli závod dokončit do devadesáti hodin. Ale pak se všechno změnilo a poslední dvě části byly velice těžké," popisoval v cíli Paloncý.

Vítězové z posledních tří let Eoin Keith, Eugeni Roselló Solé and Tom Hollins letošní závod nedokončili stejně jako Jimm Man, který byl po většinu času ve vedení.