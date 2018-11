Česko od soboty hostí světový šampionát ve florbale. Cílem je medaile

„Jedná se pro nás o třetí šampionát v mužské kategorii. Tentokrát máme jeden velký úkol, který bychom strašně rádi splnili. Chceme, aby jedna sada medailí zůstala v České republice,“ vytyčuje cíle prezident českého florbalu Filip Šuman.

Češi na mistrovství světa slavili medaili naposledy v roce 2014, kdy ve Švédsku obsadili třetí místo. Na domácím turnaji skončili vždy pod stupni vítězů.

„Celé čtyři roky jsme se snažili připravovat řadu věcí, aby celý český florbal byl připraven získat poprvé v historii na domácím šampionátu medaili,“ neskrýval v rozhovoru pro Radiožurnál Šuman ambice.

Před deseti lety k cennému kovu měli čeští reprezentanti blízko, v boji o třetí místo ale nestačili na Švýcarsko. „Byla neuvěřitelná atmosféra, naplněná hala. Na druhou stranu bylo šíleně velké zklamání poté, co jsme prohráli se Švýcarskem. Ty pocity se proto mezi sebou tříštily,“ zavzpomínal pro Radiožurnál Milan Garčar, který se tenkrát zápasu o bronz zúčastnil. Chybět nebude ani na letošním šampionátu. Ve 35 letech bude nejstarším hráčem výběru.

Mezi nejzkušenější hráče bude patřit také Daniel Šebek, který o šampionát v roce 2008 přišel na poslední chvíli. V národním týmu tehdy v 19 letech začínal. „Šel jsem se s tátou podívat do O2 areny. Byl to zážitek. Škoda jen, že to klukům o to třetí místo nevyšlo,“ říká Šebek.

V ochozech libeňské haly tenkrát přihlížel také Filip Jendrišák. „To mistrovství si vybavuji především díky té atmosféře na tribunách, “ dodává Jendřišák, který v českém výběru finského trenéra Petriho Kettunena bude plnit roli kapitána.